Do kraja prosinca 2021. godine Global mobile Suppliers Association (GSA) je identificirao 487 operatera u 145 zemalja koji su ulagali u 5G, uključujući testiranje, stjecanje licenci, planiranje, postavljanje mreže i pokretanje; u odnosu na 412 operatera na kraju 2020. godine. Uz 487 operatera s ulaganjem u 5G tu je i skoro 200 tvrtki u SAD kojima je dodijeljen spektar na aukciji licenci prioritetnog pristupa (CBRS PAL) koji se potencijalno može koristiti za 5G.

Od operatera koji su ulagali u 5G 200 operatera u 78 zemalja pokrenulo je jednu ili više 5G usluga usklađenih s prijektom organizacije za standardizaciju protokola za mobilne telekomunikacije (3rd Generation Partnership Project 3GPP). 187 operatera u 72 zemlje/teritorija pokrenulo je 5G mobilne usluge. 83 operatera u 45 zemalja pokrenula su 5G FWA usluge usklađene s 3GPP-om (41,5% onih koji su pokrenuli 5G usluge). Dodatnih pet operatera najavilo je probno lansiranja svojih 5G mreža.

Samostalni 5G

Utvrđeno je da 99 operatera u 50 zemalja ulaže u samostalnu (stand alone SA) 5G mrežu (uključujući one koji ocjenjuju/testiraju, pilotiraju, planiraju, implementiraju kao i one koji su pokrenuli 5G SA mreže). GSA je katalogizirao 20 operatera u 16 zemalja koji su implementirali/pokrenuli samostalni 5G u javnim mrežama.

5G uređaji

GSA je katalogizirao 1257 najavljenih 5G uređaja, što je gotovo 125% više od 559 u godinu dana. Od toga je 614 najavljenih 5G telefona, što je više od 120% više od 278 na kraju 2020. godine. Od najavljenih 5G uređaja najmanje je 857 komercijalno dostupnih, što je više od 155% više od 335 u godini.

FWA

Do kraja prošle 2021. godine više od 430 operatera pokrenulo je javne LTE FWA mreže od ukupno je 791 operatera s komercijalno pokrenutim javnim LTE mrežama koje nude širokopojasni fiksni bežični pristup i/ili mobilne usluge (rast od 9 operatera u 2021. godini).

431 operater je pokrenuo javne LTE fiksne bežične pristupne usluge (isključuje one koji nude samo usluge MiFi/dongle), a 735 operatera nude javne mobilne LTE usluge

Dupleks, LTE+, MIMO i VoLTE

Oko 165 operatera aktivno koriste (ili implementiraju ili su pokrenuli) TDD Frequency Division Duplex spektar za LTE usluge, a oko 601 operatera aktivno koriste (ili implementiraju ili su pokrenuli) FDD Time Division Duplex spektar za LTE usluge. TDD i FDD su tehnologije simetričnog istodobnog prijenosa podatak (downlink/uplink) bez smetnji i bez prekida. FDD radi u dva frekvencijska opsega a TDD jedan frekvencijski opseg.

369 operatera ulaže u jednu ili više LTE-Advanced tehnologija, a od toga je 336 mreža u komercijalnom korištenju. 155 operatera identificirano je s ulaganjima u tehnologiju 4×4 MIMO, od kojih 111 aktivno koristi u svojim mrežama. 281 operatera ulagali su u VoLTE tehnologiju, a 227 operatera takvu tehnologiju ima u komercijalnoj upotrebi.

