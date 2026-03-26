Produljen rok za besplatno stručno savjetovanje na FER-u

Europski digitalni inovacijski centar (EDIH CROBOHUB++) malim i srednjim poduzećima besplatno nudi dvije vrste podrške: individualno stručno savjetovanje za razvoj inovacija te ciljane edukacije iz područja umjetne inteligencije, strojnog učenja, kibernetičke sigurnosti i naprednih tehnologija.



Rok za prijavu na edukacije bio je do 25. ožujka. No, upravo je produljen do 9. travnja 2026. Grupe se popunjava prema redoslijedu prijava. Nakon formiranja grupa, prijavljeni će primiti prijedlog termina održavanja edukacije.



Polaznici mogu dobiti do dva radna dana rada stručnjaka na vlastitom konkretnom poslovnom slučaju, a sadržaj usluge prilagođava se individualnim potrebama. To može uključivati procjenu izvedivosti poslovne ideje, analizu konkurencije i tržišnih trendova, savjetovanje o zaštiti intelektualnog vlasništva, kao i povezivanje s tehnologijama razvijenima na FER-u i njihovim istraživačima. Rezultat usluge je pisani izvještaj s nalazima i preporukama za daljnje korake.



Usluga je besplatna za male i srednje poduzetnike. Posebno je korisna za poduzeća koja još nemaju gotov proizvod, ali imaju ideju ili problem koji žele razjasniti i stručno provjeriti.



