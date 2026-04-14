Kina ima plan za uvođenje umjetne inteligencije u školstvo

Kineska Nacionalna uprava za podatke objavila je svoj akcijski plan za umjetnu inteligenciju u obrazovanju. Plan predviđa uklapanje predavanja o umjetnoj inteligenciji u nastavni plan i program na svim razinama obrazovnog sustava, uključujući strukovno obrazovanje. Učitelji će trebati naučiti kako koristiti umjetnu inteligenciju, a ona bi im trebala pomoći u pripremi lekcija i materijala za učenike, kao i u učionici.



Kina se nada kako umjetna inteligencija može "pomoći učiteljima u upravljanju domaćim zadaćama i promovirati inteligentno ocjenjivanje, pitanja i odgovore te podučavanje". "Koristiti inteligentnu tehnologiju za analizu ponašanja u nastavi u učionici, provoditi istraživačke prakse poučavanja temeljene na dokazima koristeći umjetnu inteligenciju, konstruirati model obuke učitelja prilagođen inteligentnom dobu i pomoći učiteljima u poboljšanju kvalitete nastave", navedeno je u planu.



U budućnosti bi AI mogla "upravljati razvojem digitalnih udžbenika, pokrenuti novu generaciju pametnih MOOC-ova, produbiti izgradnju virtualnih simulacijskih eksperimenata, obogatiti oblike digitalnih obrazovnih resursa, izgraditi impresivne nastavne prostore i izgraditi novi model suradnje čovjeka i stroja". Plan također poziva na razvoj "standarda sigurnosne evaluacije za AI aplikacije u obrazovanju" i "osiguravanje primjene tehnologije u skladu s obrazovnim načelima".



To će značiti promicanje korištenja "originalnog softvera kako bi se osigurala sigurnost, pouzdanost i upravljivost AI aplikacija" te rad na pružanju "hitne reakcije kako bi se učinkovito spriječili problemi poput prijevare, akademskog nedoličnog ponašanja, učenja usmjerenog na ispite i curenja privatnosti uzrokovanih AI".

