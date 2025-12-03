Kako učitelji u Europi koriste AI i u kojim zemljama se najviše koristi?

Umjetna inteligencija (artificial intelligence, AI) postaje dio svakodnevnog života. Alati i mogućnosti koje nude velike UI tvrtke brzo su porasle posljednjih godina

Obrazovanje nije iznimka. Vlasti, učitelji ili znanstvenici otkrivaju kako učenici koriste alate poput ChatGPT-a za izradu domaćih zadaća, uključujući eseje. Istovremeno, AI također nudi vrijednu podršku učiteljima.

Koliko široko učitelji koriste umjetnu inteligenciju diljem Europe? Koje su zemlje ispred? I za što se učitelji najviše oslanjaju na umjetnu inteligenciju?

Prema Međunarodnom istraživanju o poučavanju i učenju (TALIS) Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), korištenje umjetne inteligencije među nastavnicima značajno se razlikuje diljem Europe od 2024. godine.

Među 32 zemlje, udio nastavnika nižih srednjih škola koji koriste umjetnu inteligenciju kreće se od 14 posto u Francuskoj do 52 posto u Albaniji od 2024. godine. To je u prosjeku 32 posto u Europskoj uniji (EU-22), dok je u OECD-u (27 zemalja) 36 posto.

postotak korištenja umjetne inteligencije od učitelja za posao u europskim zemljama

U anketi, korištenje umjetne inteligencije uključuje predviđanja, predlaganje odluka ili generiranje teksta. Obuhvaća korištenje umjetne inteligencije u nastavi ili za olakšavanje učenja učenika u 12 mjeseci prije ankete.

Snažni regionalni obrasci se ne pojavljuju jasno, iako općenito zemlje zapadne Europe imaju tendenciju niže upotrebe umjetne inteligencije od strane nastavnika u usporedbi sa zapadnim Balkanom i istočnom Europom.

Osim Albanije, udio učitelja koji su barem jednom koristili umjetnu inteligenciju dosegao je dva od pet ili više u osam zemalja. Njihovi udjeli u postocima bili su Malta (46 %), Češka (46 %), Rumunjska (46 %), Poljska (45 %), Kosovo (43 %), Sjeverna Makedonija (42 %), Norveška (40 %) i flamanska regija Belgije (40).

Zemlje koje su najmanje koristile umjetnu inteligenciju u školama bile su Bugarska (22), Mađarska (23), francuska regija Belgija (23), Turska (24), Italija (25), Finska (27), Crna Gora (28) i Slovačka (29 %).

Za što učitelji koriste umjetnu inteligenciju?

Od učitelja koji su koristili umjetnu inteligenciju, u prosjeku u Europskoj uniji (EU-22), gotovo dvije trećine (65 %) kaže da je koriste za učinkovito učenje i sažimanje teme, a 64 % koristi umjetnu inteligenciju za generiranje planova lekcija ili aktivnosti. Dva najviša postotka ukazuju na to da se umjetna inteligencija koristi uglavnom za vlastitu pripremu učitelja.

Druge namjene i njihovi udjeli su: pomoć učenicima da vježbaju nove vještine u stvarnim životnim situacijama (49 %); podrška učenicima s posebnim obrazovnim potrebama (40 %); automatska prilagodba težine nastavnog materijala prema potrebama učenika za učenjem (39 %); generiranje teksta za povratne informacije učenika ili komunikaciju s roditeljima/skrbnicima (31 %); pregled podataka o sudjelovanju ili uspješnosti učenika (29 %); te ocjenu učeničkog rada (26 %).

To upućuju da je izravna upotreba u učionici ili u susretu s učenicima rjeđa. Nastavnici se uglavnom oslanjaju na umjetnu inteligenciju za vlastitu pripremu, dok se zadaci procjene znanja najmanje koriste.

najčešće korištenje umjetne inteligencije u poslu od učitelja

Što je sljedeće za umjetnu inteligenciju u školama?

Stručnjaci se slažu da upotreba umjetne inteligencije u obrazovanju stalno raste i da će se nastaviti širiti. Također upozoravaju da odgovorna upotreba, jasne smjernice i svijest o mogućim nedostacima moraju biti dio napretka.

Iz European Schoolneta primijetili su da će s vremenom sustavi umjetne inteligencije moguće češće izravno komunicirati s učenicima, na primjer predlaganjem personaliziranih aktivnosti ili pružanjem povratnih informacija u stvarnom vremenu.