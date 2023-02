Korisnici nove telekomunikacijske tehnologije 5G nisu dobili očekivane i od telekom operatera reklamirane brzine, naprotiv brzine koje su dobili nisu značajnije veće od ranije 4G LTE tehnologije. Ultrabrze veze koje su obećavane s 5G tehnologijom moguće se jedino korištenjem mikrovalnog spektra (mmWave). Sve dosadašnje komunikacijske tehnologije, uključujući i 4G LTE, operateri su postavljali u spektru ispod 6 GHz.

Sub 6 GHz i mmWave

Tek s izdanjem 15. međunarodne organizacije za telekomunikacijske standarde 3GPP proširilo je raspone spektra dostupne za mobilne mreže. Frekvencijski pojasevi za 5G New Radio (NR) podijeljeni su u dva frekvencijska raspona:

Frekvencijski raspon 1 (FR1) odnosi se na frekvencijske pojaseve ispod 6 GHz, koje su tradicionalno koristile prethodne generacije mreža, a koji su dodatno prošireni kako bi pokrili potencijalne nove ponude spektra od 410 MHz do 7125 MHz.

Frekvencijski raspon 2 (FR2)odnosi se na frekvencije iznad 24 GHz.

Nadalje, u studenom 2019. godine delegati Svjetske radiokomunikacijske konferencije (WRC-19) identificirali su dodatni radiofrekvencijski spektar za IMT-2020 (naziv koji ITU koristi za 5G standarde). Ti frekvencijski spektri su 24,25-27,5 GHz, 37-43,5 GHz, 45,5-47 GHz, 47,2-48,2 i 66-71 GHz. 3GPP-ovo nedavno dovršeno izdanje 17 dodatno je proširilo frekvencijski raspon mmWave spektra od 24,25-52,6 GHz do 71 GHz, uključujući podršku za globalni nelicencirani pojas od 60 GHz.

Razočarenje od početnog entuzijazma

Nakon početnog entuzijazma u SAD-u, Japanu i Južnoj Koreji do sada je dodjela mmWave spektra bila slaba, prije svega u cijeloj Europi. Prema Global Mobile Suppliers Association (GSA), 26 zemalja je licenciralo mmWave diljem svijeta. U 2022. godini održane su samo dvije dražbe u Indiji i Španjolskoj u frekvencijskom pojasu od 26 GHz. Sama indijska dražba bila je predmet intenzivne rasprave i lobiranja protiv njezine dodjele u pojasu od 28 GHz od strane pružatelja satelitskih usluga. Regulator je ponudio na aukciji pojas od 26 GHz kako bi smanjio preklapanja i probleme s smetnjama.

Novi interes

Međutim, interes za dodjelu mmvalnog spektra raste, posebno u Europi. Dok je 14 zemalja u Europi do sada licenciralo mmWave, više ih to planira učiniti, npr. Mađarska, Austrija i Velika Britanija, što bi trebalo dovesti do više implementacija i stvoriti ekonomiju razmjera koja nedostaje mmWave ekosustavu uređaja.

Osim potrošača, mmWave može zadovoljiti potrebe poslovnih aplikacija koje zahtijevaju veću propusnost i nižu latenciju, kao što su tvornički roboti ili AGV-ovi. Na primjer, talijanski proizvođač Exor International udružio se s Intelom, TIM-om i JMA Wirelessom kako bi izgradio end-to-end pametnu tvornicu u Veroni kako bi prikazao prednosti koje Industrija 4.0 donosi proizvodnji koja koristi spektar ispod 6 GHz i 26 GHz. Vrijedno je napomenuti da je nekoliko regulatora stvorilo ohrabrujuće okruženje za poduzeća da razviju vlastite namjenske mreže dodjeljivanjem spektra za vertikalnu upotrebu preko srednjih i visokofrekventnih pojaseva. Do sada je deset zemalja odvojilo mmWave spektar za poduzeća, uključujući Australiju, Dansku, Njemačku, Grčku, Japan, Hong Kong, Finsku, Švedsku, Južnu Koreju i Veliku Britaniju

Razočarenje južnokorejskih telekoma

U 2018. godini tri operatera (SK, KT i LG U+) potrošila su 435 milijuna američkih dolara na petogodišnju licencu za 28 GHz spektar. U sklopu uvjeta licence, operateri su morali postaviti 15.000 baznih stanica do kraja 2021. godine. Nakon revizije južnokorejskog Ministarstva znanosti i informatike (MSIT), KT i LGU+ su poništene licence, a SK Telecomu smanjene su za šest mjeseci. Jedan od ključnih izazova na koji su operateri ukazali bila je potreba za zrelim ekosustavom mmWave uređaja na tržištu.

Nedostatak uređaja s podrškom za mmWave

Gledajući najnovije podatke GSA, to je doista tako. Među komercijalno dostupnim 5G uređajima za koje je GSA identificirao informacije o podršci spektra, većina uređaja (85,7%) podržava pojas ispod 6 GHz i samo 8,9% mmWave spektar.

Međutim, dostupnost mmWave uređaja razlikuje se ovisno o zemljopisnom području, a dostupnost pametnih telefona uvelike je usmjerena na SAD. Na primjer, svi modeli ‌iPhone 12‌-14 u SAD-u podržavaju i mmWave i 5G povezivost ispod 6 GHz; to nije bio slučaj u Južnoj Koreji. Kod pametnih telefona temeljenih na Androidu priča je slična. Pixel 6 Pro uključuje podršku za mmWave 5G samo u SAD-u, Australiji i Japanu. Također uređaji s podrškom za mmWave skuplji su od onih bez takve podrške.

mmWave ispunjava obećanje brzina

SAD je globalni lider u korištenju mmWave spektra, AT&T, T-Mobile i Verizon koriste mmWave za pružanje mobilnih usluga, dok ga US Cellular primjenjuje za FWA. Speedtest Intelligence podaci pokazuju da 5G povezivost pomoću mmWavea može doseći brzine do 1,6 Gb/s. Uspoređujući performanse 5G u svim pojasevima spektra kod mobilnih operatera u SAD-u koji se koriste za 5G usluge (niski, srednji, C-pojas i mmWave) jasno je da mmWave omogućuje najbolje brzine. Mjerenja pokazuju da su korisnici na 5G mmWaveu postigli brzine koje su 4,29 puta brže od srednjeg pojasa, 6,86 puta brže od C-pojasa i čak 26,1 puta brže od niskog pojasa.

