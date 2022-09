Globalno IoT tržište, kako navode analitičke tvrtke, ulazi u fazu snažnog i uzbudljivog rasta kako samog tržišta tako i tehnoloških rješenja i inovacija. Koliko se globalni razvoj IoT-a odražava u Hrvatskoj i regiji možete saznati idući mjesec na petoj po redu najvećoj regionalnoj konferenciji o internetu stvari IOT Forum koja se u organizaciji Buga i Mreže održava 19. listopada u zagrebačkom HUB385.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Rast kroz digitalnu transformaciju

Prema najnovijem istraživanju Counterpoint Reasearcha Global Cellular IoT Module and Chipset Tracker by Application globalne isporuke mobilnih IoT modula porasle su 20% na godišnjoj razini u drugom tromjesečju 2022. godine (Q2 2022). Globalno tržište mobilnih IoT modula nastavilo se oporavljati usprkos nastavku problema u lancima opskrbe, obustavi rada zbog covid-19 u Kini i makroekonomskim problemima. Rast je, kako se navodi u izvješću, potaknut tekućom digitalnom transformacijom koja uključuje potencijalne aplikacije oko kritične infrastrukture i logistiku koju opskrbljuju neke ključne brzorastuće mobilne tehnologije niskog nivoa kao što su Cat-1 i NB-IoT. Nadalje, kako IoT industrija ulazi u fazu snažnog rasta proizvođači IoT modula modificirali su svoje ponude proizvoda, sklapajući partnerstva u lancu vrijednosti, od novijih pružatelja rješenja za povezivanje do preuzimanja nekih ključnih konkurenata.

Kina više od polovice globalnog tržišta

Kina je zadržala svoju poziciju najvećeg globalnog nacionalnog IoT tržišta, s udjelom većim od 50 posto. Državno tržište mobilnih IoT modula lagano se oporavilo u odnosu na prethodne mjesece ove godine, potaknuto aplikacijama kao što su pametne brave, sustavi nadzora i usmjerivači. Tržišta Sjeverne Amerike i zapadne Europe postojano su rasla i zadržala su drugu i treću poziciju na globalnom tržištu mobilnih IoT modula. Ponovno je Indija bila najbrže rastuće tržište IoT modula (+264% na godišnjoj razini), iako je raslo na nižoj osnovi, potaknuto pametnim mjeračima, telematikom, POS-om i automobilskim aplikacijama.

Kako je 6 od 10 najvećih globalnih dobavljača IoT modula iz Kine u zapadnim zemljama je zbog geopolitičke konkurencije i brige o privatnosti podataka u tijeku konsolidiranje tržišta kroz niz spajanja i preuzimanja kako bi osnaženi ponuđači mogli steći konkurentsku prednost u natjecanju s konkurencijom iz Kine u pogledu cijena i vrijednosti.

Dominantni 4G moduli

Pet najzastupljenijih tehnologija u IoT modulima, NB-IoT, 4G Cat 1, 4G Cat 4, 4G Cat 1 bis i LPWA-Dual Mode, činilo je više od 80 % isporuka u Q2 2022. Povećava se isporuka 4G Cat 1 i 4G Cat 1 bis modula potaknutih gašenjima 2G i 3G tehnologija te većom potražnjom za aplikacijama niže do srednje klase. Neki proizvođači modula još uvijek isporučuju 2G module kako bi zadovoljili specifične jeftine aplikacije na nerazvijenim tržištima u Africi, Aziji i istočnoj Europi. Isporuke 5G IoT modula ostaju stabilne s još uvijek visokim cijenama, a najviše 5G IoT projekata je u pilot fazi. Bit će potrebno najmanje nekoliko godina da se postigne točka preokreta prelaska na 5G tehnologiju, navode u Counterpoint Reasearchu uz napomenu kako se u drugoj polovici 2023. godine očekuje povećanje 5G IoT modula s dobrom pokrivenošću i razmjerom 5G mreže u cijeloj zemlji.”

Prvih pet aplikacija u drugom tromjesečju 2022. godine (pametno brojilo, POS , industrijski, usmjerivač/CPE i praćenje imovine) činili su su više od polovice ukupnog tržišta IoT modula. U usporedbi s prethodnim tromjesečjem, značajna poboljšanja zabilježena su na tržištima usmjerivača/CPE i rezidencijalnih tržišta. Tržište automobilske povezanosti nije pokazalo veliku privlačnost zbog loših rezultata automobilske industrije u Kini tijekom Q2 2022.

Postupno uvođenje 5G modula

Najnovije izvješće Strategy Analyticsa o IoT Cellular Connections predviđa dvoznamenkastu godišnju stopu rasta IOT mobilnih veza od 14% sve do 2030. godine

Očekuje se da će Sjeverna Amerika i regija Azija-Pacifik postići najveću godišnju stopu rasta od 16% odnosno 14%. Tegnologija mobilnih IoT veza postupno će prelaziti na 5G sa sada dominantnih 4G veza koje u ovoj godini imaju tržišnu zastupljenost od 71 %.

Prema Strategy Analytics, 4G će nastaviti dominirati općenito, potaknut zamjenama 2G, posebno u Kini, ali i drugim dijelovima svijeta. 3G se postupno ukida, a većina veza prelazi na 4G. Očekujemo da će 5G dosegnuti 47% tržišnog udjela do 2030. godine, dok će 4G ostati dominantna tehnologija s 49%.

Podijeli: