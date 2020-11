Europska nevladina organizacija za zaštitu podataka sa sjedištem u Njemačkoj noyb podnio je prijave protiv Applea Upravi za zaštitu podataka u Berlinu i nacionalnoj agenciji za zaštitu podataka u Španjolskoj zbog nezakonitog korištenja identifikatora za oglašivače IDFA (Identifier for Advertisers) koji Appleu, odnosno svim aplikacijama u operativnom sustavu iOS omogućuje praćenje korisnika i informacija o njihovim ponašanjima na Internetu i korištenju mobitela.

U noybu smatraju kako je za korištenje IDFA prema zakonodavstvu Europske unije potreban pristanak korisnika kao što je to u slučaju potrebe pristanka na kolačiće (cookies) te upozoravaju da Apple koristi IDFA bez znanja i pristanka korisnika.

„Svaki iPhone radi na Appleovom iOS operativnom sustavu. Prema zadanim postavkama, iOS automatski generira jedinstveni IDFA za svaki iPhone. Baš poput registarske pločice, taj jedinstveni niz brojeva i znakova omogućuje Appleu i drugim trećim stranama da identificiraju korisnike u svim aplikacijama, pa čak i povezuju mrežno i mobilno ponašanje (praćenje više uređaja)“, navodi noyb.

Nakon stvaranja IDFA Apple i treće strane (pružatelji aplikacija i oglašivači) mogu pristupiti IDFA-i kako bi pratili ponašanje korisnika, razradili postavke potrošnje i pružili personalizirano oglašavanje. Takvo praćenje strogo je regulirano EU-ovim Zakonom o kolačićima (članak 5. stavak 3. Direktive o e-privatnosti) i zahtijeva informirani i nedvosmisleni pristanak korisnika.

“Zakon EU štiti naše uređaje od vanjskog praćenja. Praćenje je dopušteno samo ako korisnici izričito pristanu na to. To vrlo jednostavno pravilo vrijedi neovisno o korištenoj tehnologiji praćenja. Iako je Apple u svoj preglednik uveo funkcije za blokiranje kolačića, slične kodove stavlja u svoje mobitele, bez ikakvog pristanka korisnika. To je očito kršenje zakona EU o privatnosti”, smatra odvjetnik za privatnost noyba Stefano Rossetti.

Apple je nedavno najavio planove za buduće promjene IDFA sustava. Čini se da te promjene ograničavaju upotrebu IDFA-a za treće strane ali ne i za sam Apple, upozoravaju iz noyba.

