Sporovi oko naplate autorskih sadržaja na Internetu u Europi ili dijeljenje prihoda od oglašavanja između digitalnih platformi i izdavača u Australiji mogli bi biti prevladani jednostavno tehnološkim odnosno kreativnim novinama koje donosi sam Internet. Pri tome kreativne novine koje se pojavljuju u zadnje vrijeme na Internetu neće preko noći riješiti sporove koje su uglavnom uzrokovani ekonomskim odnosima u digitalnom gospodarstvu a s dubokim socijalnim posljedicama niti će ih sve riješiti. Neće riješiti ni niz problema poput lažnih vijest, deep fakea, tržišnih monopola digitalnih platformi i drugih sve aktualnijih problema Interneta i digitalnog gospodarstva. Neće ih zasigurno riješiti u potpunosti ni u slijedećim godinama ali bi mogli biti uz zakonodavna rješenja način na koji će se Internet učiniti boljim mjestom kako u društvenom smislu tako i u gospodarskom.

Google Docs i novi alati web mjesta

Članak objavljen na MIT Technology Review The internet of protest is being built on single-page websites posvećen je jednoj od takvih novina na Internetu, novim jednostavnim alatima za izradu jedne web stranice. Takvi alati kao na primjer Carrds, bio.fm i Linktree omogućuju svakome bez ikakvog programerskog znanja stvaranje web stranice što, kako se navodi u članku, evoluira način na koji se generacija Z informira i koristi društvenim mrežama.

Kako kaže docentica na Školi za informacijske i knjižnične znanosti Sveučilišta Sjeverne Karoline, Chapel Hill Amelia Gibson aktivizam generacije Z promijenio je način organiziranja na društvenim mrežama na primjeru velike eksplozije u Bejrutu, izbora homofobnog predsjednika u Poljskoj, prosvjeda u Bjelorusiji nakon izbora, obilježavanja godišnjice ukidanja autonomije u indijskom Kašmiru…

Navodi se i primjer šesnaestogodišnjeg Teksašanina koji je izradio web stranicu na jednoj stranici Pravda za Jacoba Blakea koja je nudila kontekst, predloške za kontaktiranje službenika, resurse za mentalno zdravlje i veze za donacije.

Za izradu web stranice mladom Teksašaninu koji je želio ostati anoniman trebala je samo e-mail adresa na Carrdu. Njegova web stranica bila je samo jedna od najnoviji na Carrdsu povezanih sa socijalnom pravdom, a koje se kasnije dijele na Twitteru, Instagramu, TikToku…

Takvi alati jednostavni za upotrebu otkrivaju osnovni gradivni element interneta – web mjesto – za ljude koji žele dijeliti resurse i informacije brzo, sigurno i kreativno.

Carrd je 2016. pokrenuo osnivač AJ (koji se drži samo svojih inicijala) kako bi pojednostavio postupak izrade web stranica. Kaže da to nikada nije trebalo biti prosvjedni alat premda nije nesretan zbog toga što je to postao. Samo je želio jednostavan način brze izrade web mjesta.

Carrds su se u početku koristili kao osobne stranice i početne stranice za male tvrtke koje su reklamirale stvari poput domaće robe ili poduke . Poput mnogih novijih trendova, pronašli su početnu popularnost među ljubiteljima K-popa, koji su stvorili složene digitalne kolaže bendova. No Carrds se brzo proširio izvan K-pop seta , u početku u niše poput Harry Potter fan klubova, fantasya i LGBTQ zajednica.

Tada je George Floyd ubijen. AJ se sjeća točnog trenutka kad je Carrd eksplodirao. 30. svibnja dobio je automatsku obavijest da je njegov poslužitelj zakrčen. “Nisam shvatio što se događa”, kaže AJ.

Inicijalno sve je počelo s jednim od Googleovih alata Google Docs. Naime, jedan od ključnih alata za organizaciju masovnih prosvjeda u Sjedinjenim Američkim Državama nakon brutalnog policijskog ubojstva Georgea Floyda uopće nije ni šifriran, ne oslanja se na prijavu na društvenu mrežu i nije niti dizajniran za takvu svrhu.

Google Docs je platforma na kojoj se dijele sve, od popisa knjiga o rasizmu, obrazaca za pisma članova obitelji i predstavnika na listi od sredstava i resursa koji se prihvaćaju donacije. Dijeljeni Google dokumenti koje svatko može pregledavati, a svatko ih može anonimno uređivati, postali su vrijedan alat za organiziranje u lokalnim zajednicama tijekom pandemije korona virusa i policijskih brutalnih prosvjeda u SAD.

Google Docs pokrenut je u listopadu 2012. Brzo je postao popularan, ne samo zato što su Google računi e-pošte već bili toliko rašireni, već i zato što omogućava više korisnika istodobno suradnju i uređivanje.

U novije vrijeme, tijekom pandemije, Google Docs su se široko dijelili kako bi pomogli ljudima da se nose sa stresom lockdowna.

Na izborima 2016. Google Docs postaje politički alat

Na izborima 2016. godine u SAD Google Docs je u vrijeme snažne informacijske kampanje preko društvenih mreža postao i politički alat. Naime, docentica komunikacija u Merrimack College Melissa Zimdars iskoristila je Google Docs za stvaranje 34-stranica dokumenta pod nazivom „False, Misleading, Clickbait-y, and/or Satirical “News” Sources ”

Jedan od najpopularnijih Google dokumenata koji su se nedavno pojavili su i Resursi za odgovornost i radnje za Black Lives, koji sadrži jasne korake koje ljudi mogu poduzeti kako bi podržali žrtve policijske brutalnosti. Organizira ga 28-godišnja diplomirana studentica novinarstva na Državnom sveučilištu Georgia Carlisa Johnson.

Johnson je stvorila Google Doc neposredno nakon smrti Georgea Floyda, ali prikupljala je resurse od smrti Ahmauda Arberyja , čije ubojstvo oca i sina u veljači nije dovelo do uhićenja sve dok videozapis incidenta nije objavljen u svibnju.

Uloga Google Docsa u prosvjedima

Još jedan virusni Google Doc koji se pojavio nakon ubojstva Georgea Floyda, navodeći resurse za prosvjednike i organizacije koje prihvaćaju donacije, stvorio je aktivist poznat pod imenom Indigo, koji se identificira kao nebinarni i koristi pseudonim kako se ne bi prenosio članovima obitelji. Indigo je rekao da su pristupačnost i uređivanje uživo primarne prednosti Google Doca nad društvenim mrežama: „Važno mi je da ljudi na terenu mogu pristupiti tim materijalima, posebno oni koji traže pravnog savjetnika, podršku u zatvoru i podršku uz jamčevinu. Ovo je medij koji koriste svi koje sam organizirao i mnogi drugi. ”

“Ono što je posebno u vezi s Google Docom u odnosu na feed vijesti jest njegova postojanost i mogućnost uređivanja”, kaže potpredsjednik obrazovne tehnologije na Sveučilištu New York Clay Shirky. 2008. godine Shirky je napisao Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations, detaljno opisujući kako su internet i društveni mediji pomogli oblikovanju modernih prosvjednih pokreta.

Google Doc usto što su prilično jednostavni za pristup i jednostavni za upotrebu te nude anonimnost imaju i važnu prednost nad Twitterom ili Facebookom.

