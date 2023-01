Prošla 2022. godina donijela je daljnji razvoj lokacijskih platformi kroz sklapanja ključnih partnerstava unutar digitalne industrije kako bi ponudili nova rješenja za pametna vozila. Internet stvari, poduzeća vođena podacima… Nove usluge usmjerene su na kontinuirani protok telemetrijskih podataka i njihove vizualizacije, te automatizacije. Kartografske i lokacijske platforme sve više postaju podatkovne platforme, nude mogućnosti modulacije, analitiku podataka…

Analitička tvrtka Counterpoint Reasearch je nedavno objavio svoje najnovije izdanje izvješća o učinkovitosti platforme za lokaciju u kojem analizira mogućnosti više od 30 vodećih dobavljača platformi za mapiranje i lokaciju. Analiza obuhvaća sedam ključnih kategorija (podaci karata, lokacijska inteligencija, lokacijske usluge, podatkovna platforma, razvojni ekosustav, partneri i rast korisnika) kroz više od 65 mogućnosti platformi.

Here, švicarska lokacijskih platforma nastavlja voditi na ljestvici lokacijskih platformi već šestu godinu zaredom. Here je najnaprednija platforma za lokaciju prema sveobuhvatnosti, potpunosti, mogućnostima i dosegu korisnika.

Here je iznad konkurenciju u više aspekata, od pružanja točnih podataka o lokaciji i sadržaja usluga putem svoje platforme do pomaganja tvrtkama da se digitalno transformiraju svojim uslugama savjetovanja, implementacije i podrške. Sa svojim naprednim mapiranjem, navigacijskim sadržajem i visoko skalabilnom i automatiziranom lokacijskom platformom, Here je lider u automobilskoj industriji, logistici i poslovnim vertikalama.

Nizozemska lokacijska platforma TomTom je nadmašila Google i prvi put zauzela drugo mjesto na ljestvici ocjenjivanja Counterpoint’s Location Platform CORE. 2022. Tvrtka se rebrandirala s novim logotipom i najavila TomTom maps platform, koja uključuje nove karte, platformu za mapiranje i ekosustav.

Google je bio trećeplasirani pružatelj platforme za lokaciju i kartografiju na globalnoj razini. Google nastavlja imati koristi od snažne pokrivenosti u potrošačkom prostoru zahvaljujući Android uređajima koji pomažu dobavljaču da postigne dobre rezultate na razini podataka, dubini, svježini , pokrivenosti i korištenju. Povlačenje u automobilskom prostoru putem Android Auta također je pomoglo Googleu da zadrži određenu prisutnost u automobilskoj vertikali u odnosu na veće i uspješnije konkurente kao što su Here i TomTom.

Google se nastavlja fokusirati na B2C (pametni uređaji) i B2B2C aplikacije (maloprodaja, logistika i O2O usluge) za platformu Google Maps iz perspektive mogućnosti i ukupne Google Cloud strategije. Usluge temeljene na lokaciji iz perspektive pretraživanja , otkrivanja i vizualizacije za korisnike Androida bile su omiljena točka platforme Google Maps. Usvajanje i opseg u transportu i logistici bili su snažni, posebno za poduzeća okrenuta potrošačima, isporučujući više od 10 milijardi geokodova mjesečno i 800 milijuna ruta dnevno.

Mapbox je napredovao na četvrto mjesto na Counterpoint’s Location Platform CORE. 2022 zbog svoje usredotočenosti na zajednicu programera, mogućnosti vizualizacije poput 3D Globe Maps i najave novih značajki i mogućnosti kao što su nove karte osnovnog stila i analitički alat co-pilot. Tijekom proteklih godina, Mapbox se okrenuo kako bi uhvatio automobilski i logistički segment i ojačao svoju prisutnost uvođenjem proizvoda i usluga kao što su ISA Maps, EV rutiranje i Mapbox flota.

Što se tiče ocjene prema kategorijama za četiri najbolje globalne platforme platforme, Here je predvodio u više od 40 mogućnosti uključujući dubinu podataka karata, svježinu, ADAS (ISA) karte, HD karte, navigaciju, usmjeravanje, EV usluge, praćenje i pozicioniranje, podršku za programere, privatnost platforme, sigurnost itd. TomTom je prednjačio u navigaciji, izvanmrežnoj pokrivenosti kartama, prometu, infotainmentu i drugim područjima. Google je prednjačio u ukupnom dosegu podataka karata, pokrivenosti , dubini, točkama interesa, AR-u, kartama unutrašnjosti i drugim područjima. Mapbox je prednjačio u podršci za programere, mogućnostima vizualizacije i drugim područjima.

