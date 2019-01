Prije nekoliko smo mjeseci na Bugovoj konferenciji Future of Fintech imali prilike vidjeti i čuti tvrtke FIS i CROZ, koje su tom prilikom ekskluzivno objavile da sklapaju partnerstvo. Osim novog partnerstva, predstavile su i zajedničku ponudu prema financijskim institucijama temeljenu na principu Banking as a Service. Piše: Gorden Knezović Porazgovarali smo s Lukom Gautom (CROZ) […]

Infobip je najveća hrvatska IT tvrtka, uspjesi ne prestaju niti nakon dvanaest godina stalnog rasta. Što je još bitnije od samih rezultata, jedna su od iznimno rijetkih hrvatskih kompanija koje posluju zaista po cijelom svijetu. I to – svojim autentičnim proizvodima i uslugama, kroz vlastite urede i podružnice Piše: Oleg Maštruko Kao medij iz IT […]