Tema broja je Digitalno desetljeće EU do 2030., kamo ćemo otputovati s majkom Europom, s posebnim naglaskom na tehnologiju? Iz uvoda: Pandemija je još jednom potvrdila i slabe točke digitalnog prostora EU, njegovu ovisnost o neeuropskim tehnologijama, nedostatni pristup Internetu i utjecaj dezinformacija na naša društva. U tom svjetlu, Komisija EU predstavila je svoju viziju “Digitalno desetljeće Europe: digitalni ciljevi za 2030.”, kojoj je cilj razviti digitalne politike kojima se građanima i poduzećima omogućuje, kako u njoj stoji, da iskoriste antropocentričnu, održivu i prosperitetniju digitalnu budućnost EU.

Lijepo rečeno, i jedna od klasičnih Mrežinih tema – debelo ispred svog vremena. Autorica je naša Marina, žena ispred svog vremena.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Zanimljiva tema, možda onako narodski atraktivnija, Gordenov je pandemijski udar na privatnost. O čemu je riječ? Pa ovdje nije riječ o samoj pandemiji, već o trendu rada od kuće, koji je ustanovljen još u onom prvom lockdownu, a poticalo ga se i potiče, sve od tada.

Rad od kuće nekima paše, a nekima ne. Meni, osobno, paše 3 dana u tjednu, ali ipak ne posve. Iskreno, nikad se ne bih posve vratio na staro. Problem imaju manageri, posebno oni s micromanagement sklonostima. Odjednom se osjećaju suvišno.

Stoga, pod njihovim pritiskom razvijaju se i implementiraju razni alati pomoću kojih se ljude, uposlenike, može pratiti gdje god se nalazili. To, dakako, otvara cijelu Pandorinu kutiju potencijalnih problema oko privatnosti, nadzora, prava uposlenika, radne legislative i slično. Time se bavi Gordenova tema – još jedna koja je ispred svog vremena, jer val tih problema, nakon zapada, doći će i do nas. Ipak, to će se dogoditi brzo, pa je tema bliža sadašnjosti i aktualnija od Digitalnog desetljeća EU.

Od ostalih tema, tu je hrpa 5G, hrpa tržišne analitike… među kolumnama ističe se Tajanina mega kolumna na čak tri stranice, o tome kako pripremiti tvrtku za prodaju, kako “egzitati” u stilu. Pretpostavljam da će to postati jedan od onih tekstova radi kojih se print izdanje Mreže čuva u ladici, i konzultira svako toliko. Realno, samo ta kolumna u konzultantskim satima vrijedi vam koliko 5 godina pretplate na Mrežu.

Jesam li pretjerao? Zapravo sam je i podcijenio…

Inače, ovim brojem Mreža ulazi u čak dvadeset i sedmu godinu izlaženja! Uistinu impresivno. Počeli smo kao podlistak Buga, no nakon svega par takvih izdanja prešli smo na samostalno izlaženje. Kasnije su, dakako, došli web i razni oblici digitalnih izdanja, no bitno je napomenuti da old school print guramo i dalje, i na njega smo posebno ponosni. Print daje poseban odnos prema kvaliteti i sadržaju, no to je priča koju volimo pričati uz logorsku vatru i viski, pa nećemo sad….

Svi pretplatnici Mreže mogu pristupiti i digitalnom izdanju, ovdje

Podijeli: