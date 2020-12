Kompletan broj vrti se oko tri teme – tri kralja koja su u svijetu tehnologije obilježila prethodnu godinu – fintech, IOT i AI. Fali možda jedino 5G, no o njemu smo toliko pisali da nam pomalo izlazi na uši. Bilo je mnogo brojeva u kojima je 5G bio neslužbena i neproglašena tema broja, iako je na njega otpadala većina sadržaja. Osim toga, 5G usko je povezan s IOT-om.

U skupu materijala vezanih za fintech, dosta ih je nastalo na i oko naše premium konferencije – F2 – Future of fintech, kojom sam iznimno zadovoljan i na koju sam, posebno u ovim okolnostima, ponosan. I u ovom uvodniku – hvala još jednom svim sudionicima, suradnicima, pomagačima i posjetiteljima, tj. gledateljima konferencije F2. Bio je to naš dosad najveći hibridni event. Nije prvi put da idemo kombinirano uživo i preko streaminga, no ovaj put, s obzirom na oštrinu mjera, ogromna većina publike bila je online.

Iskreno, paše mi tako! Na stari oblik konferencija u cijelosti ne bih se vraćao, neki oblik streaminga svakako treba zadržati bez obzira na situaciju. U ekstremnom izdanju, s vrlo malo ljudi na licu mjesta, event više sliči na TV studio nego na konferenciju, ali to ne smeta. Entrio je odlično obavio svoj dio posla, kao i naš Davor Šuštić, a i mi ostali se pomalo uigravamo. Najveći je problem što nisam znao kome se obraćam i kamo se okrenuti – malobrojnoj publici u dvorani, ili prema kamerama za streaming. Idealan omjer za buduće, pa i postpandemijske evente, prema mojem mišljenju, bio bi 30-70, pri čemu je 70% na streamingu. Svi koji imaju karte za F2 mogu pogledati snimke predavanja na Entriju….

Vezano za F2 – s glavnim keynoterom konferencije Antom Žigmanom, predsjednikom Upravnog vijeća Hanfe, imamo intervju mjeseca u ovom broju. Željko Ivanković vodio je izuzetno zanimljiv razgovor, koji bi trebali pročitati svi financijaši i startupaši Hrvatske. Željko je, osim toga, napisao i redovitu kolumnu te tekst koji s opravdanom skepsom gleda na “pametne” ugovore. I taj termin – pametno ovo i pametno ono. Slažući sadržaj, nekoliko sam puta doživio da se u opremi materijala spominje više “pametnih” po broju. Možda treba naći neki novi buzzword, ovaj se malo potrošio….

2021 bit će odlična za IT, osjećam to, a osjeća i Tajana u svojoj kolumni. Drugi sektori malo će se grčiti, ali mi ćemo opet u ulogu lokomotive – Hrvatske i cijelog svijeta. Sve najbolje u Novoj!

