Tema broja je budućnost blockchaina – opća javnost možda i ne zna, ali vjerojatno svaki čitatelj Mreže zna da blockchain tehnologija nije primjenjiva samo za kriptovalute i fintech, već i više od toga. U ovom Marininom tekstu spekuliramo o tome koji bi još sektori mogli imati koristi od blockchaina, i na koji način.

Naš dežurni fintech guru Željko raspisao se o PayPal stablecoinu, posljednjem hitu fintech svijeta – pokušava li PayPal postati samo još jedna banka, zaobilaznim putem?

Na tragu tema koje spajaju sadašnjost i futurizam, Gorden piše o humanoidnim robotima i generativnom AI-ju. Osvrće se i na polagano gašenje 2G i 3G usluga, koje se u svijetu 5G smatraju zastarjelima. Još dojučer, 3G bio je svjetsko čudo, tema broja u časopisima poput Mreže. 5G, s druge strane, postaje standard za umrežavanje vozila, o čemu također imamo tekst.

Imamo i Baksin izuzetno detaljan prikaz Ricohova skenera. Neuobičajeno za Mrežu da imamo tako opširan prikaz jednog komada hardvera, ali zašto ne? Nekad davno, i Mreža i naše bratsko izdanje Bug, imali su stranice i stranice usporednih prikaza novih pisača, skenera, monitora, laptopa… Sada se hardverska scena usporila do točke u kojoj je za ured srednje veličine jedna velika hardverska nabavka godišnje uvrh glave. I to je zapravo, OK.

Petric šalje izvještaj s IFA-e u Berlinu, SatelIOT – igra riječi – bavi se vezom satelita i Interneta stvari, a zanimljiv je i materijal o rendgenskim teleskopima. OK, stvar nije ista kao pri snimanju kostiju u bolnici, ali u usporedbi s old school optičkim teleskopima, s kojima je počelo osmatranje svemira prije nekoliko stoljeća, riječ je gotovo o znanstvenoj fantastici.

