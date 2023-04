Tema broja je preslagivanje telekom tržišta EU. Odnosno, da citiram iz uvoda u temu – Europska komisija (EK) pokrenula je u ožujku javnu raspravu o budućnosti europskog telekomunikacijskog sektora. Jedna od dalekosežnih promjena koju bi nakon javne rasprave mogla donijeti buduća regulativa Europske unije (EU) o telekomunikacijskom i digitalnom tržištu je ta da pružatelji usluga clouda i hiperskaleri, odnosno big tech kompanije, kao što su Amazon, Google, Microsoft, Apple, Meta i Netflix, plaćaju nadoknadu za podatkovni promet koji generiraju njihove usluge u europskoj telekomunikacijskoj mreži.

Željko komentira krizu banaka, u svom stilu – raspleta nema, a igra nikad ne prestaje, ali svejedno, materijala za komentar itekako ima. Netko će reći – pa banke nisu fintech? Pa sve je to dijelom fintech – granice se brišu, u tome i jest stvar s prodorom techa u neke old school sektore, ali i old school sektora u tech.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Marina piše o klimatskim promjenama i prebacivanju odgovornosti na AI. Može li nam umjetna inteligencija postati saveznikom u toj borbi, ili će i ona stati na stranu povećanja CO 2 otiska? Ima smisla posegnuti za AI-jem. AI nam može pomoći da bolje razumijemo podatke koje već imamo o klimatskim promjenama, kao i u dobivanju vrijednih uvida iz tih podataka? Vidjet ćemo, AI je svakako top tema već sad, a pogotovo će to biti u mjesecima koji dolaze. AI komentira, na svoj način, i Aco u kolumni na početku, a i ja, u svojoj kolumni na kraju ovog izdanja Mreže.

Gorden donosi pesimističnu analizu tržišta mobitela – u padu je, ali bilo je i vrijeme. Koliko smartfona nam uopće treba, i koliko bismo ih često trebali mijenjati da proizvođači budu sretni? Iz robotike imamo temu kobot vs robot… a što je kobot? E pa to otkrijte sami, uvodnik treba zadržati dozu mistike.

Održali smo i konferenciju 3T – Tourism, Travel and Tech, čak šesti put. Ako ste nas propustili pratiti i uživo, i preko online streaminga, u kraćem izvještaju možete dobiti vrlo sažetu ideju o čemu je bilo riječi. Inače, podsjećam, svi vlasnici ulaznica za naše konferencije imaju pristup do snimki predavanja i nakon eventa.

Podijeli: