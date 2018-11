Tema broja je Legal tech, dakle ispreplitanje tehnologije i pravne struke. Zvuči dosadno? Možda, dok ne shvatite da tema tjera strah u kosti inače nedodirljivim kategorijama društva kao što su odvjetnici i javni bilježnici.

Legal tech je hit u svijetu sada, i u njega se ulaže velik novac, a kao što znamo, valovi do nas dolaze s nekoliko godina kašnjenja. Procjenjuje se da multinacionalke do 30% svog budžeta troše na probleme s ujednačavanjem pravne prakse u različitim zemljama u kojima funkcioniraju i žestoko su zainteresirani za razvoj softvera i rješenja koji će im olakšati te muke. Što je pravna sigurnost manja, to je potreba za rješenjima koje ne ovise o osobi i okruženju, veća.

Plaćati diplomirane pravnike da pregledaju tipske ugovore bacanje je novca i vremena. Druga vrsta softverskih rješenja u pravnom svijetu vezana su za ovrhu i stečaj, to su realno vrlo jednostavni algoritmi. Zbog mita i korupcije u Hrvatskoj to izgleda vrlo složeno, ali gledano, zaista nije. Treća super stvar su chat botovi. Cijelo naše radno pravo koje svima nama izgleda kao muka, dalo bi se provući kroz chat bot, kao i svi oni glupi i dosadni propisi iz, primjerice, zaštite na radu.

O svemu tome, pametnim ugovorima, pravnicima botovima, AI revizorima i još hrpi toga, piše naša nova autorica Viktorija Knežević iz Dubrovnika. Nju ste inače mogli vidjeti i čuti u medijima gdje predstavlja svoj projekt za ocjenjivanje javnih službenika – OcijeniMe.hr. Projekt je u fazi crowdfundinga, potražite ga i pomognite na Indiegogou…

Tema broja je pomalo rubna, ali baš zato posebno zanimljiva i ispred svog vremena, u najboljoj tradiciji Mreže. Intervju mjeseca je s trojkom koja stoji iza HUB-a 385, za koji su upravo našli stranog partnera. Imamo veliki izvještaj s naše, vrlo uspješne, konfe o Internetu stvari – IOT Forum, a i nekoliko tekstova iz sfere fintecha, jer taman negdje oko izlaska ovog print izdanja Mreže održavamo F2 – Future of Fintech. Božidar Pavlović, jedan od predavača, donosi pregled hrvatskih fintech kompanija.

Tradicionalno, broj 12 prati i podlistak posvećen HROUG-u, Hrvatskoj udruzi Oracleovih korisnika, vrlo specifičnom društvu na hrvatskoj IT sceni, koje niti u 23. izdanju ne odustaju od old school štiha, a Gorden uobičajeno prati novosti iz svijeta EU, tu je nekoliko tekstova Iz prve ruke, kolumne, i to je uglavnom to…

Podijeli: