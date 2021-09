Tema broja bavi se pametnom kupnjom, zapravo i ne samo time, već lancima opskrbe i logistike te načinima kako se njihova učinkovitost može poboljšati korištenjem metoda umjetne inteligencije. Pandemija je poremetila lance opskrbe, pa svi savjetuju da se val kupnje za kraj godine i božićne praznike ove godine obavi što prije, jer očekuju se problemi. Tema je stoga i aktualna i dobro pogođena, a imat će i trajnu vrijednost, dužu od ovogodišnje jesenske sezone shoppinga. Mrežine teme broja poznate su po tome da dugo zadržavaju vrijednost i aktualnost.

U intervjuu mjeseca ugostili smo Marka Rukonića, čovjeka čija je biografija tako bogata da ga je nemoguće predstaviti jednom titulom ili rečenicom. Odlučili smo se stoga za generalizirano “zvanje” fintech eksperta. Marko posjeduje čak 27 patenata za umjetnu inteligenciju i financijske transakcije, lani je bio jedan od keynotera naše konferencije F2 – Future of Fintech, a nadamo se da ćemo ga u ulozi predavača vidjeti i ove jeseni. F2 – Future of Fintech planiramo, tradicionalno, za studeni.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Imamo i nešto opširniju rubriku s hardverom nego inače. Povratak korijenima, na neki način. I Mreža i bratsko izdanje Bug u počecima su bili mnogo više hardverski orijentirani nego danas.

Već sam u najavi intervjua spomenuo da planiramo F2 – Future of Fintech za studeni. No prije toga, 19. listopada, održat ćemo i četvrti IOT Forum. Treba li IOT kao tehnologija neku posebnu najavu? Čitateljima Mreže vjerojatno ne. Možda ne treba ni mnogima izvan našeg uskog specijaliziranog kruga. IOT je odavno trebao postati mainstream, no mislim da ćemo se svi složiti kako implementacije malo kaskaju, to bi definitivno moglo i brže. Na drugom IOT Forumu, uoči pandemije, rekao sam u šali kako smo cijeli skup mogli nazvati “Parking forum”, jer ispostavilo se da je golema većina tada aktivnih aplikacija nekako vezana za parkiranje – javljaju o slobodnim mjestima i slično.

Ta je faza ipak iza nas, a IOT-u je za širu primjenu svakako pomogla i pandemija. Osjetilo se to i lani, na trećem IOT Forumu, koji je, pak, pandemija ugrozila, u smislu održavanja pod tadašnjim mjerama. To je bio prvi Mrežin event sa streamingom cijelog programa, a sâm program konačno se i odmaknuo od “Parking foruma”. Ove godine očekujemo još zanimljiviji sadržaj. Ulaznice su na: https://iot.bug.hr/ .

Podijeli: