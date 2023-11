Tema broja nam je tehnodiplomacija Zvonka Pavića, odnosno tehno diplomacija, odnosno tech diplomacija. Dvojili smo oko toga koju od tih fraza uzeti kao službenu, za naslov, ali našim čitateljima sve tri bit će dovoljno jasne. Tehno diplomacija, pisano odvojeno, nekako nas je podsjećala na techno, glazbeni žanr popularan na prijelazu stoljeća i milenija, ali do danas gotovo posve zaboravljen. Kao, diplomacija za techno glazbu, LOL

Imam određenog obiteljskog iskustva s old school diplomacijom, ne onom tehnološkom, jer mi je otac bio veleposlanik Hrvatske u nizu zemalja. U vrijeme Napoleona, veleposlanici su bili važni gotovo kao kraljevi, jer su zbog sporosti komunikacije imali ogromne ovlasti. Rusija želi objaviti rat Francuskoj? Komunikacija s Parizom trajala bi tjednima, pa lijepo pozoveš opunomoćenog ambasadora u St. Petersburgu i njemu kažeš što želiš, inače će biti rata. Ambasador ima punomoć – otud i dolazi ta riječ, koja se i dalje koristi, ali sve manje ima smisla – da ti ponudi neke ustupke kako bi izbjegao rat, kakve bi inače smio ponuditi samo car ili kralj. Može i sâm objaviti rat, prihvatiti tuđu objavu kao da je najviši državnik, i slično.

Danas je, u vrijeme praktično trenutačne komunikacije, uloga diplomacije bitno drugačija, a kada govorimo o tech ambasadorima, govorimo o nečem sličnijem ulozi lobista ili glorificiranog salesmana, nego diplomata iz napoleonskih vremena. Ali, to je upravo i ono što nam treba – salesmani i lobisti!

Željko nastavlja s izuzetno detaljnim i strastvenim praćenjem sage oko FTX-a i SBF-a, u ovom nastavku prati suđenje. Tekstovi odlični za čitanje u dugim zimskim noćima.

Raspisao sam se o diplomaciji, ali moram spomenuti osvrt na cyber rat Marka Lukičića, zatim Marininu priču o zaštiti tehnologije EU, Gordenov tekst o sinergiji umjetne inteligencije i Interneta stvari, koji se zapravo odlično nadovezuje na temu IOT Foruma, posebno na keynote Ashoka Tipirnenija. Ima još zanimljivih tema, proučite sadržaj.

Održali smo, dakle, IOT Forum, jednu u seriji naših velikih specijaliziranih godišnjih konferencija, ali zapravo najmanju i najspecijaliziraniju među tim “velikima”. Bilo je odlično, a izvještaj možete vidjeti online ili u ovom broju Mreže.

Krajem studenoga je sedmo izdanje naše konferencije F2 – Future of Fintech, no kako ovaj broj (za prosinac) izlazi sredinom mjeseca, još stignete proučiti program i kupiti ulaznice. Konferencija se održava u kinu Kaptol Boutique Cinema, ali i uz mogućnost praćenja preko online streaminga. Program je gotov, iako su izmjene moguće do posljednjeg momenta, najsvježije stanje možete vidjeti na: https://f2.bug.hr/ . Na istom linku možete nabaviti i ulaznice. Vidimo se u Kaptol Boutique Cinema.

