Tema broja bavi se urbanizmom budućnosti, gradovima sutrašnjice. Marinin pristup pomalo je revijalnog tipa, ali to paše za ovo predbožićno, drugo revijalno doba godine (uz ljeto). Ako je u vremenima permanentnih kriza više uopće revijalno? Uglavnom, tema se dobro slaže i s Internetom stvari, koji je jedna od najvažnijih komponenti pametnih gradova budućnosti, a o čemu smo imali naš redovni godišnji stručni skup – IOT Forum – prošli mjesec. Detaljan izvještaj za sve koji nisu mogli doći, niti nas pratiti preko online streaminga, također je u ovom broju.

Rubrika Mreža na terenu malo je živnula, pa je tu i izvještaj s EU Space Weeka u Pragu, s kojeg sam u prošli broj u posljednji tren uspio ubaciti samo fotku uz uvodnik. Sada donosimo malo više detalja, a u međuvremenu, stavili smo i raport na Bug web, nemojte se iznenaditi ako ste ga vidjeli već i tamo. Svemir je zadnja velika granica, tehnologija tu igra ogromnu ulogu, i svi zajedno trebamo se nadati da Europa može sustići jače igrače na tom polju, ili barem igrati značajnu ulogu sa strane.

Od terenskih izvještaja, tu su i HROUG i JavaCro, old school konferencije na moru. Prošlo desetljeće-dva, takve su konfe bile vrlo popularne među hrvatskim IT korporacijama i udrugama. Dosta koštaju, pa su korporativni financijaši vjerojatno odahnuli kada ih je pandemija gotovo posve zatrla. Ne vidim baš da se ikome žuri ponovno oživjeti ih. Shvaćam u potpunosti. No, HROUG je tu stara garda, desetljećima se odvija prema istoj formuli, kada su i drugi radili slično, bio je nedostižan.

Zanimljiva je i Gordenova tema o digitalnom jazu, udarna informacija je u naslovu – čak i do 45% stanovništva svijeta možda je bez pristupa Internetu. Kažem “možda”, jer taj podatak zapravo je nemoguće točno utvrditi. U paralelnom životu, kad nisam urednik Mreže i organizator konferencija, putujem i pišem, često i idem u krajeve gdje je connectivity očajno loš ili nepostojeći, i nitko se tome ne čudi! Ljudi žive tako! Ovog ljeta, to sam, primjerice, doživio u Amazoniji.

Gorden piše i o najavi zabrane ili ograničavanja lobiranja za tzv. “big tech” u EU, a donosi i analizu ubrzanog uvođenja 5G usluga od hrvatskih telekom operatera. Svi su vrlo bliski prema pokazateljima, ali ponegdje ima zanimljivih razlika.

