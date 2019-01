Od prvog bavljenja kriptovalutama bilo je jasno da je to tema kojoj ćemo se mnogo puta vraćati. U ovom broju, vraćamo se u te opasne vode pod komandom iskusnog kapetana Željka Ivankovića, i dajemo njegov pogled na trenutačno stanje svijeta kriptovaluta s posebnim naglaskom na regulativu. Od naše prve konferencije F2 – Future of Fintech, održane u jesen 2017., i na kojoj su kriptovalute bile možda i najvažnija tema, dogodile su se mnoge važne stvari.

Dogodio se kraj uspona bitcoina i drugih kriptovaluta te određeni pad, a i državne institucije i centralne banke shvatile su da se taj kriptotornado nekako treba regulirati i uvesti u “ozbiljan” svijet financija. O tim trendovima, i pogledu u budućnost, govori naša tema broja.

Intervju mjeseca je s novim predsjednikom vijeća HAKOM-a. HAKOM je hrvatski regulator (opet ta regulacija!) svijeta telekomunikacija, često je bio “kontroverzan”, kako to novinari vole reći kad desetak raznih, ne nužno ugodnih, riječi žele svesti na samo jednu. Tonko Obuljen ima neke svoje, nove ideje kako voditi HAKOM, a spreman je i na izazove novih tehnologija, u prvom redu 5G-a, te uz njega i IOT-a.

Marina Pavlić piše o ulozi robota u industriji 4.0. Viktorija Knežević iz Dubrovnika, guruica (guruica – ženski guru) legal techa piše o umjetnoj inteligenciji u pravu, kroz primjer jednog konkretnog projekta – Debater. Donosimo i detaljnu analizu posljednjih nekoliko godina hrvatske IT industrije – pogled je dosta optimističan, ali može to i bolje. Analiziramo inicijativu za pametna sela – jer zašto bi samo gradovi bili pametni? – i donosimo planove za zajedničku tvornicu Končara i kineskih partnera. Ovdje je riječ o jakoj struji, dakle to je, strogo gledano, izvan IT sektora, ali ipak je riječ o tehnologiji, i jednoj od najuspješnijih old school kompanija u Hrvatskoj, te partnerstvu s vodećom industrijskom silom današnjice, pa je nedvojbeno zanimljivo.

Ostatak sadržaja popunjava klasika – nešto hardvera, izvještaja sa zanimljivih događaja s terena.

Pripremamo i treće izdanje naše konferencijske uspješnice – 3T – Tourism, Travel and Tech. Datum je 12. ožujka, lokacija ista kao i lani – Kaptol Boutique Cinema. Program se gradi i bit će odličan! Keynote predavanje održat će Miikka Rosendahl, koji je Helsinkiju pomogao da osvoji titulu Virtualnog glavnog grada svijeta, a svakako i hrvatskim tech i turističkim managerima može pomoći u proširenju ponude. Kotizacije su dostupne na http://3t.bug.hr/ , a ako ste zainteresirani za partnerstvo na konferenciji, pravi je trenutak da nam se javite!

