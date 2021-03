Nastavljamo odabirom jakih tema u 2021., kako vremena i zahtijevaju. Najjači kada je najteže. Ovaj mjesec u temi broja donosimo analizu hrvatske IT industrije, odnosno sektora. IT je prava mala lokomotiva hrvatske ekonomije, čak i u najtežim vremenima 2020.-21. Uspjesi hrvatskih kompanija redaju se u medijima, čak i onima izvan uže specijalizirane sfere kao što je Mreža. Mi smo to sve znali i prije njih. Pratili smo kompanije koje su sada na naslovnicama mainstream izdanja, dok su još bile startupi, ili san u nečijoj glavi, izložen za vrijeme intervjua u Mreži.

Tema broja ne bavi se zvijezdama hrvatskog IT-a, već golim brojkama koje se odnose na sve zajedno. Jakih tema ima još – Marina piše detaljni uvod u ITS – inteligentne transportne sustave, što treba shvatiti kao prvi dio teme o autonomnim vozilima, koja će vas i nas obradovati u nekom od narednih brojeva.

Željko piše o geografiji kriptovaluta, što je tema koja se neizostavno dotiče i politike. Održali smo i Bug Future Show, naš tradicionalni i povijesno prvi veliki event, iz kojeg su nastali i svi ostali. Pa i konferencija 3T – Tourism, Travel and Tech.

Desetak dana nakon odlaska u distribuciju ovog broja Mreže, 23. ožujka, održat će se konferencija 3T – Tourism, Travel and Tech. Pratite novosti, pogledajte program i ubodite ulaznicu na https://3t.bug.hr/

Idemo u hibridnom izdanju, što znači da, ovisno o mjerama, možemo ići s posjetiteljima uživo, uz veći broj njih online ili 100% online. Osobno, nakon iskustva prošle godine, mislim da je optimalan omjer 30% uživo, ostali gledatelji online, čak i nevezano za pandemiju. Sve to radili smo prošle godine kroz niz evenata, skupili smo potrebno iskustvo za kakav god model konfe išao.

Do 23. ožujka možda je moguće i neko popuštanje mjera, ali napominjem da NE ovisimo o tome, idemo i ako nikakva popuštanja ne bude. Imamo dva keynote predavanja – lani smo, uoči očekivanog datuma održavanja 3T kao razgovor mjeseca imali Zorana Pejovića, a u ovom broju Roberta Sedlara, eksperta za turizam. Njihove intervjue gledajte kao teasere za puni sadržaj predavanja koji će obaviti na konferenciji.

Kako sam više puta ponovio, 2021. bit će urnebes, uoči dolaska (tzv.) sezone, interes za nekim oblicima Tourism & Tech related savjeta i sadržaja bit će ogroman. Svi oni koji rade u turizmu ili s turizmom, morat će upregnuti tehnologiju kao način izlaska iz neviđene krize koja je snašla taj sektor….

