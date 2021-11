Tema broja je zaštita intelektualnog vlasništva u IT industriji, osjetljiva i višeslojna tema koju je obradio veteran Zvonko Pavić, koji je i sâm involviran u tijela koja se time bave u Hrvatskoj.

Ostatak broja uglavnom je pod snažnim utjecajem naših jesenskih konferencija – nakon dva Mreža Smart Daya, dolaze veći skupovi – IOT Forum, i F2 – Future of Fintech. Tim temama prožet je cijeli broj Mreže. IOT Forum već smo održali, i dojam u tom sektoru je da se još uvijek čeka realizacija punog potencijala tehnologije. Imamo izvještaj sa skupa, ali i predstavljanje naših IOT partnera u zasebnim materijalima.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

F2 – Future of Fintech od prvog izdanja, jedna je od najvećih naših konferencija, koja obuhvaća niz sektora i interesnih skupina – banke, financijaše, osiguravatelje, startupe u fintech sektoru, kripto-magove, blockchain fanatike, bitcoinaše, sigurnjake… Uz to, sama tema izlazi i izvan okvira tehnološkog sektora – ove godine teme su uvođenje eura, mirovine, inflacija, utjecaj pandemijske krize na financijska gibanja… Sve su to teme koje su itekako prožete tehnologijom, i sa zanimanjem ćemo ih prodiskutirati 24. i 25. studenoga u Kaptol Boutiqueu Cinema.

Intervju mjeseca je s Juricom Mikulićem iz Ingemarka, jedne u nizu rastućih hrvatskih softverskih kompanija, koje su se predstavile na Mreža Smart Dayu, a nastupit će i na konferenciji F2.

Od ostalih tema, tu je uobičajeni miks aktualnosti, prikaza hardvera (u ovom broju jedan neobično skup laptop), intervjui, osvrti na tehnologiju, a imamo i jedan tekst o “zelenizaciji” techa, odnosno njegovom činjenju na ekološkoj prihvatljivosti. To će svakako biti “hot” tema u nadolazećim godinama.

Posebno mi je drago što imamo i opširnu reportažu o hrvatskom arhitektonskom studiju 3LHD, odnosno njihovom projektu (internom startupu, tko to se moderno kaže) naziva VOLUM3. 3LHD odlučili su rješavati probleme koji muče njih same, a usput su razvili opsežan proizvod, odnosno uslugu, koju su odlučili ponuditi i drugim korisnicima, primarno arhitektonskim studijima, i staviti na globalno tržište. Jako dobra priča, kojoj želimo uspjeh….

Kako već rekoh, 24. i 25. studenoga planiramo F2 – Future of Fintech. Informirajte se, program proučite i karte nabavite na https://f2.bug.hr/ .

Konferencija ide hibridno, uz gledatelje uživo do točke do koje nam to budu dozvoljavale mjere i kapacitet dvorane, a za sve ostale – uz online streaming. Opciju praćenja streamingom, dakako, možete uzeti bez obzira na mjere – jednostavno zato što vam je, možda, draža. Vidimo se.

Svi pretplatnici Mreže mogu pristupiti i digitalnom izdanju, ovdje: https://www.bug.hr/mreza/prosinac-2021/364#tab-grid

Podijeli: