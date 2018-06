Tema broja je super aktualna – informacijsko ratovanje na hrvatskom Facebooku. U tragu afere s Cambridge Analyticom, donosimo temu koja globalna gibanja preslikava i na naše, hrvatsko okružje. Kako je tema osjetljiva, tražila je dosta dorada i iteracija. Otkrit ću vam tajnu – čak niti ime autora nije pravo, već je u pitanju pseudonim, možda i preočiti. Autoru sam rekao da ću, ako se sam ne odluči oko pseudonima, staviti Julian Assange, LOL.

Jaka tema je i DESI, odnosno usklađenost Hrvatske s tom inicijativom, koju je obradio Gorden Knezović (uistinu on, bez pseudonima). Intervju mjeseca je s Borivojem Sirovicom, jednim od onih ljudi i onih tvrtki (Infoart) koje godinama i desetljećima štrikaju svoj softverski kôd i uspješno ga prodaju i u Hrvatskoj i u regiji, ali i u EU i šire, a da za to izvan sfere njihovih uposlenika i najbliže rodbine, malo tko zna. Iskoristili smo osobno poznanstvo s Borom da mu objasnimo kako treba iskoračiti iz te čahure, i široj javnosti objasniti genijalnost svojih rješenja, kao što je PayDo, softverski proizvod za plaćanje parkiranja. Rezultat te “poduke” je i ovaj intervju.

S osobitom radošću i ponosom, objavljujemo i novi u seriji naših evenata – IOT Forum! Tema je, teško biste ikad pogodili – IOT, odnosno Internet of Things. Izvan svake sumnje, bit će to hit tehnologija i oštro područje tržišnog sukoba u narednih nekoliko godina. Ove godine u Hrvatskoj nastupaju dvije velike tehnologije i poslovne inicijative, i nadamo se da ćemo na Forumu pošteno sučeliti obje, plus sve dodatne koje se eventualno pojave, ali i predstaviti manje tvrtke koje iznimno živahno, izvan fokusa interesa javnosti, već godinama u Hrvatskoj razvijaju sjajna IOT rješenja.

Datum je 15. listopada. Lokacija je najvjerojatnije Kaptol Boutique Cinema. Ulaznice, odnosno kotizacije, ovaj će put biti simbolične i zaista svima pristupačne (najviše 200 kuna), jer u publici želimo zaista svakog tko je imalo zainteresiran za IOT kao krajnji korisnik i/ili poslovni partner.

Vidimo se sredinom listopada na IOT Forumu! Upišite datum. Ljeto će, nažalost, proletjeti brže nego što očekujete…