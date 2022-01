Tema broja nam je mobilnost budućnosti, s naglaskom na – zračni taksi. Moramo zadržati ugled medija koji je ispred svojeg vremena, a u ove usporene dane zime i početka godine paše takva spekulativna, futuristička tema koju je obradila naša Marina. S prometom je vezana i tema o autonomiji vozila razine 3 – to čak i nije neki futurizam, to je praktično iza ugla.

Ostale teme uglavnom su hard core tech i telekomunikacije usidrene u sadašnjosti, ili analizi podataka bliske prošlosti, koja nas priprema za budućnost. Optika je u sve većem prodoru, 5G se pozicionira – negdje uspješno, negdje manje.

Imamo i materijale o globalnim restrikcijama – jedna se Gordenova tema bavi cenzurom Interneta, a jedna ograničenjima vezanima za kriptovalute, po zemljama. Nisu svi prijateljski kao El Salvador, gdje je bitcoin uveden kao službeno sredstvo plaćanja. Donosimo i izvješća – DESI 2021, te HAKOM-ovo o stanju telekomunikacija kod nas.

Jedna od većih tema je i 5G FWA – fixed wireless access. Iz Gordenova uvoda: Operateri sve više koriste mobilne mreže kako bi pružili usluge fiksnog širokopojasnog pristupa (Fixed Wireless Access, FWA) za rezidencijalne i poslovne korisnike. Koriste LTE, LTE-Advanced i 5G mreže za isporuku usluga na lokacijama na kojima su slabo dostupne (ili uopće nisu dostupne) širokopojasne tehnologije fiksne mreže temeljene na bakru, koaksijalnim kabelima ili optičkim vlaknima. Usto, time se nude i usluge mobilne telefonije kao alternative širokopojasnim tehnologijama fiksne telefonije.

Jedna od naših legendarno “ispred svog vremena” tema bila je i Mobile offload, prije puno godina. Toliko puno da se ni ne sjećam kad. Na nju me nagovorio Antonio Prišćan, ideja je bila da se prilikom preopterećenosti fiksnog žičnog pristupa koristi mobilna mreža. “Pa kome to treba?” prvo sam pitao ja Antonija, zatim Miro mene, a i još poneko nekoga, vjerujem. Evo, tko zna koliko godina kasnije, vidimo kome to treba – nemamo samo offload, već kompletan pristup mobilnom mrežom umjesto fiksne….

Trideset i peti Mreža Smart Day bavio se sučeljavanjem ERP rješenja domaćih proizvođača i globalnih divova, iako za sve naše live evente preporučujemo praćenje uživo ili preko streaminga, ako ste MSD35 propustili imate sažetak u ovom broju. Naredni naš veći event bit će 3T – Tourism, Travel and Tech, u ožujku, iako prije toga planiramo i 1 ili 2 mreža Smart Daya…

