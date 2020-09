Tema broja je e-račun, o tome ste sigurno nešto čuli, možda ih već i koristite u svakodnevnom poslovanju. Naša pčela radilica Gorden Knezović odradio je i taj zadatak.

Intervju mjeseca je sa Stevicom Kuharskim iz FilRouge fonda; ako ste se pitali što i kako rade investitori u startupe, kako do prvog (tuđeg) milijuna i za koliko ćete godina robovskog rada ili udjela u vlasništvu, plaćati tu prodaju duše Sotoni – to je intervju za vas. (Stevice, šalim se, znamo da si dobra srca i tople duše… ali strog s novcem.) Stevica je odnedavno i promotor najgoreg urbanog smetala – električnog romobila. Kupio je elitni model, kako nekom iz investicijskog fonda i priliči, pa ga rado pokazuje po gradu, opisuje u osvrtima na društvenim mrežama, i tome slično. Nešto kao Saša Cvetojević, prvi i najveći hrvatski teslaš, samo za električne romobile.

Prije nekoliko godina, u početku, dvojio sam oko toga kako plasirati Tajanine analize IT sektora. Odlučili smo se za kolumne, jer su obojene naglašenim osobnim koloritom, iako su u principu analitički tekstovi s tablicama i brojkama. Kolumna s tablicom? Izdavački grijeh, ali hajde da i to probamo… U međuvremenu, Tajanine kolumne sve su analitičkije i sve bogatije brojkama, ali od ovog prelamačkog grijeha i dalje ne odustajemo. Ovaj put analitika se bavi brojkama u ovoj neobično izazovnoj godini, ali je – barem za mene – i neobično optimistična.

Imamo i dobar tekst o izuzetno zanimljivoj tehnologiji autonomnih brodova, Željkovu diskusiju o regulativi blockchaina i još niz aktualno-tehnoloških materijala, digitalni porezi (vječna tema!), digitalno oglašavanje, superračunala protiv Covida…

Željkova diskusija? To sam vidio da rade filozofi u filozofskim medijima – tekst jednog autora nazovu “diskusija”. Pa s kim diskutira? Zar nije diskusija dvosmjerna? Valjda se time implicira da je i čitatelj jednako dostojan sudionik u diskusiji kao i autor, što nije loše. Filozofski đir. That’s how we roll.

Za jesen planiramo i neka događanja, par Mreža Smart Dayeva te IOT Forum i Fintech. Održavat ćemo ih hibridno, dio na licu mjesta, dio online streamingom, u omjeru od 20-80 do 80-20, ovisno o epidemiološkoj situaciji. Spremamo još neka iznenađenja, o svemu na vrijeme…

