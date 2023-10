Ima ona engleska izreka “never judge the book by the cover”, nikad ne sudite o knjizi na temelju korica. Ali na temelju čega onda da sudimo kad smo, recimo, u knjižari? Na temelju čega da donesemo odluku da je knjiga vrijedna naše pozornosti, ako ne na temelju korica? Svi mi u izdavaštvu jako dobro znamo značaj covera, i sumnjam da ćete od ikoga tko se bavi publishingom čuti da posprdno govori o “judging book by the cover”. U dizajn covera knjiga, časopisa i glazbenih albuma ulaže se jako puno znanja, vremena i energije.

Da to dokažemo – tu je vrlo efektna naslovnica ovog broja, našeg višedesetljetnog dizajnera Hrvoja Brekala. Inspirirana je Marininom temom broja o digitalnim dvojnicima – vrlo zanimljiva tematika, to kažem i nakon vlastitog iskustva razvoja OlegBota, ChatGPT-jem upravljanog bota, nahranjenog mojim tekstovima, koji bi se, u teoriji, trebao u chatu ponašati slično meni. OlegBot djelo je Stevice Kuharskog, ja sam dao samo tekstove, a možete ga isprobati na https://www.olegbot.com/ .

Željko se toliko žestoko dohvatio tematike suđenja SBF-u, da je to gotovo vrijedno teme broja i stavljanja na naslovnicu. Svakako pročitajte taj ogroman, ali pozornosti vrijedan materijal.

U broju imamo i čak tri intervjua: Adrian Ježina, Telemach; Alen Ivančec, Hrvatska pošta; Ivan Burazin, Daytona. Ovaj žanr, intervjue, u posljednje smo vrijeme pomalo zanemarili, ali evo, u ovom broju to nadoknađujemo. Imamo i tekst o spajanju 5G vezom iz orbite na smartfon – vrlo zanimljiv razvoj dviju, sada već veteranskih, tehnologija.

Sljedeći mjesec sedmo je izdanje naše konferencije F2 – Future of Fintech, 28. i 29. studenoga, u kinu Kaptol Boutique Cinema, ali i uz mogućnost praćenja preko online streaminga. Gradimo program, najsvježije stanje u svakom momentu možete vidjeti na: https://f2.bug.hr/ . Na istom linku možete nabaviti i ulaznice. Nadam se da se vidimo krajem studenoga u kinu Kaptol Boutique Cinema.

