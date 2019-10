Tek smo se u Hrvatskoj izvukli iz prošle, a sve učestalije su najave nove recesije. Prema mišljenju nekih analitičara pa i našeg omiljenog, Marka Rakara, velika kriza samo što nas nije strefila, i to me zaobilaznim putem dovodi do naše teme broja – refurbished opreme. Ivan Gustin, autor teme, detaljno objašnjava razlike između rabljene (used), obnovljene, osvježene, i ne znam ni sam kakvih sve drugih vrsta opreme, te razlike između pojedinih kategorija refurbished uređaja. I sâm sam koristio, ili još uvijek koristim neke refurbished primjerke, s raznolikim iskustvom. Trenutačno ovo pišem na refurbishanom 27” monitoru koji me odlično služi već šest oko godina.

Došla nam Rakarova kriza ili ne, opcija korištenja refurbished opreme umjesto nove, vrlo je razumna za sve kompanije i poslovna okruženja koja puno troše na hardver. Austerity measures, ili tek pametno financiranje.

Petric je, kao i svake godine, pokrivao sajam konzumne elektronike u Berlinu, Miro HT-ov skup koji se bavio analizom poslovanja grupe. Objavljujemo i Marininu reportažu iz robotizirane tvornice u Slovačkoj, a održali smo i naš, vlastiti Mreža Smart Day, s Megatrend Poslovnim Rješenjima kao partnerom. Ovo je bio čak dvadeset i osmi Mreža Smart Day, a svaki event koji se toliko puta održi u Hrvatskoj, zaslužio je postati institucijom kultnog ranga.

Pozornost zaslužuje i Gordenov tekst o Galileu, sustavu satelitske navigacije koji je konačno dozrio dovoljno da ga se koristi i na mobitelima s Androidom. Gorden, uobičajeno, pokriva još nekoliko aktualnih tema iz područja EU i lokalne regulative, prava korištenja frekvencijskih spektara, podjele novca iz fondova EU, digitalnog poreza, AI nadzora…

Od naših jesenskih skupova – sredinom studenoga na programu je Fintech & Insurtech, naša tradicionalna konferencija o novcu i digitalijama, ovaj put proširena na dva dana i obogaćena temama iz sve snažnije grane – insurtecha, digitalizirane industrije osiguranja.

