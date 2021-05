Glavna tema u broju je NFT – non fungible tokens. Moram priznati da me ta tema oduševljava, fascinira, nasmijava, a i potencijalno zanima u smislu monetizacije. Tema prožima sve razine tehnologije i paratehnoloških fenomena koje pratimo desetljećima u Bugu i Mreži. Digitalna mogućnost kopiranja u korijenu je fenomen, ali onda se netko dosjetio kako i ono što je inherentno “kopirljivo” 1:1 učiniti jedinstvenim. Pa i kako to naplatiti. Naravno, tu su i socijalne implikacije, gdje kolekcionari umjetnosti ili “umjetnosti”, ili jednostavno posebnih artefakata digitalnog doba – žele imati svoj primjerak, i po tome biti jedinstveni.

Apsolutno super zanimljiva stvar, za koju se nadam da neće nestati s radara preko noći, brzinom kojom se i pojavila.

Od ostalih tema – imamo cijeli niz toga vezanog za 5G, nešto optimistično, a nešto malo manje. Intervju mjeseca je s Ivanom Marićem, našim zaista starim znancem. Koliko starim? Pa, dok je još trajao rat u Hrvatskoj, pomagao nam je u staroj redakciji Buga instalirati modem kojim je naš Linux server – jedna 486-ica u “bačvastom” kućištu, bila spojena na Carnet. Linux je bio neka rana beta verzija, posve u komandno-linijskom sučelju, a Bugov Linux admin bio je potpisnik ovih redaka. Kako kaže jedna frendica za tako duga poznanstva – znamo se još iz partizana!

SRCE ovih dana obilježava okrugao, pedeseti jubilej, a Ivan je izabran na mjesto ravnatelja, što je dobar povod za intervju.

Drugi intervju je s Markom Porobijom iz odvjetničkog društva Porobija i Špoljarić, u povodu konferencije LegalTech, ali i šire od toga.

