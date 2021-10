Tema broja je 5G vs LTE+. Pet gea mediji su bili puni posljednjih nekoliko godina, a što je LTE? Pa LTE je sve ono što je bilo tu i prije evolucijskog koraka zvanog 5G – polagani razvoj postojećih tehnologija. Treba li nam 5G baš za sve? Može li se i LTE nositi s razvojem tehnologije i potrebama korisnika? Kada je koje rješenje isplativije? Time smo se pozabavili u ovomjesečnoj temi broja.

Intervju mjeseca je s Ivanom Gažić, direktoricom Zagrebačke burze vrijednosnica. Dva su razloga za to – prvi je nadolazeća konferencija F2 – Future of Fintech, koju tradicionalno radimo u studenome, a drugi – povećan interes za burzovne aktivnosti nakon izlaska na burzu tvrtke Span, jednog od najvećih i najstarijih IT poduzeća u Hrvatskoj.

Otvaranje zemlje preko ljeta dovelo je do jedne od najuspješnijih turističkih sezona, i pokazalo razumnost realističnog odnosa prema pandemiji. Na valu toga, počeli su i prvi eventi u jesenskoj sezoni – održali smo već dva Mreža Smart Daya, a okupljanja je bilo još – sudjelovali smo na konferenciji MySmartCity u Zadru. Uvijek nas veseli pohoditi Zadar, koji je u rujnu fantastičan. Mislim, lijep je tijekom cijele godine, ali u rujnu je baš top. Očekujem da će to pomalo prepoznavati i digitalni nomadi, za koje je grad veličine i zemljopisnog smještaja Zadra idealan.

Taman oko izlaska ovog broja, 19. listopada, održavamo četvrti IOT Forum. IOT je odavno trebao postati mainstream, no mislim kako ćemo se svi složiti da implementacije malo kaskaju, to bi definitivno moglo i brže. IOT-u je za širu primjenu pomogla i pandemija. Osjetilo se to i lani, na trećem IOT Forumu. To je bio prvi Mrežin event sa streamingom cijelog programa, a sadržaj je konačno pokazao i pravu zrelost u smislu okretanja stvarnim problemima koje IOT može pomoći riješiti. Ove godine očekujemo još zanimljiviji sadržaj. Ulaznice su na: https://iot.bug.hr/ .

Otprilike mjesec dana kasnije, 24 i 25. studenoga, planiramo F2 – Future of Fintech.

