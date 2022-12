Tema broja bavi se regulativom i telekomunikacijama. Dosadno? Čekajte tek da vidite naredni broj, LOL. Šalim se malo, uglavnom, pitanja regulacije dosta zanemarujemo u Mreži i IT-u općenito, što nije uvijek dobro. Na konferenciji F2 – Future of Fintech, primjerice, na kojoj smo dobro opipali bilo i analizirali krvnu sliku hrvatske financijske industrije i kripto sektora, jedan od najčešćih vapaja bio je – treba nam regulacija! Ponekad smo to čuli iz usta onih od kojih bismo to najmanje očekivali. Htjeli ste regulaciju? Evo vam regulaciju! Doduše, u ovoj temi broja, ne u financijama, već u telekomunikacijama.

Da malo razbijemo suhoću i tvrdoću te tematike, tu je, dakako, naša Marina, s temom futurističkog pogleda u jedan mogući svijet 2030. Doduše, kada se sjetim s koliko smo optimizma zamišljali današnji svijet prije 25 godina, a što smo zapravo dobili… hm…

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Željko analizira hit temu kripto svijeta – FTX, s taman onolikim odmakom potrebnim da se donesu zaključci bolji od prvoloptaških. Održali smo i konferenciju o fintechu, šestu po redu, imamo detaljan izvještaj i obilan podlistak s predstavljanjem nekih od sponzora konferencije.

Imamo i intervju s ljudima iz tvrtke dSPACE, koji u Zagrebu rade na najnovijim tehnologijama u razvoju automobila koje će se na cestama pojaviti možda tek za pet godina. Ulazimo konačno i u Schengen, imamo temu o pametnim granicama, zatim superračunala, reportažu iz Vertiv centra kod Rugvice, podatkovni centar A1, cyber rat, nove tech knjige…. ne znam je li nabrojano sve, ali ako i nije, otkrijte ponešto listanjem.

Ovim brojem Mreža započinje dvadeset i osmu, brojkama 28., rimski XXVIII. godinu izlaženja! Mediji se oko nas pokreću i gase – ponekad češće ovo drugo nego prvo – ali mi opstajemo. U svakom društvu i svakom vremenu XXVIII bio bi super-impresivan broj, a kamoli ne u Hrvatskoj, i u ovim vremenima!

Podijeli: