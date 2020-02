Qualcomm Inc čije je sjedište u San Diegu je u srijedu 5. veljače objavio prvu značajniju dobit od prodaje nove generacije čipova, odnosno 5G modemskih čipova koje prodaje proizvođačima mobilnih telefona, ali je usto objavio i da antikorupcijsko tijelo Europske unije vodi protiv njega istragu.

Naime, sumnja se da uz prodaju modemskih čipova Qualcomm uvjerava proizvođače mobitela da uz njih kupuju i njegove radiofrekvencijske čipove (RFFE) umjesto čipova drugih proizvođača kao Broadcom Inc, Skyworks Solutions Inc i Qorvo Inc.

Qualcomm je priopćio da priprema odgovare na pitanja Europske komisije koje je dobio u prosincu prošle godine zbog sumnji u ucjenjivanje kupaca njihovih čipova. Ukoliko se sumnje pokažu istinitim Qualcomm bi mogao platiti kaznu u iznosu do 10% svog godišnjeg prihoda u Europskoj uniji.

U srpnju prošle 2019. godine Qualcomm je kažnjen s 242 milijuna eura zbog nelojalne konkurencije prema konkurentima. Europska komisija je i tijekom 2018. također kaznila Qualcomm s 997 milijuna eura za podmićivanje proizvođača iPhonea Applea za korištenje njegovih čipova čime je nanio štetu konkurentskim proizvođačima, među oštećenima je bio i Intel Corp.

Inače, Qualcomm je dobio ugovore za isporuku radiofrekvencijskih čipova za Samsung Electronics Co Ltd, Alphabet Inc i LG Electronics Inc.

