Globalni rast tržišta nosivih uređaja 9,1 posto

Globalne isporuke nosivih uređaja porasle su za 9,1 % u 2025. godini u odnosu na godinu ranije, dosegnuvši 611,5 milijuna jedinica, prema najnovijim podacima IDC-ova Worldwide Wearable Device Trackera

Gorden Knezović ponedjeljak, 20. travnja 2026. u 11:05

Rast je potaknut kombinacijom uvođenja novih proizvoda, širenja cjenovnih razreda, državnih subvencija u Kini i obnovljene potražnje na razvijenim tržištima.

Isporuke slušalica porasle su globalno za 7,8 % u 2025. godini, ponajprije zahvaljujući rastu jeftinijih kineskih brendova koji su stekli popularnost i na domaćem i na međunarodnom tržištu. Konkurentne cijene, često osvježavanje proizvoda i širenje online distribucije pomogli su u održavanju volumena unatoč sve većoj zrelosti tržišta u razvijenim regijama.

Pametni satovi također su zabilježili solidan rast, predvođen ponajprije Appleom i Huaweijem. Apple je imao koristi od širokog osvježenja portfelja, uključujući nadogradnje u premium liniji i modelu Apple Watch SE, što je potaknulo potražnju za zamjenskim uređajima. Huawei se pozicionirao kao drugi najveći dobavljač pametnih satova u svijetu, s isporučenih 25,5 milijuna jedinica u 2025. godini i rastom od 21,7 % u odnosu na prethodnu godinu. Vladine subvencije u Kini odigrale su ključnu ulogu u poticanju potražnje, dok su povećana ulaganja u istraživanje i razvoj te marketing — osobito u segmentu sporta i fitnessa — dodatno ojačala njegovu poziciju među korisnicima usmjerenima na performanse.

Prodaja narukvica porasla je za 14,7 % u 2025. godini, ponajviše zahvaljujući Xiaomiju, koji je nastavio naglasak stavljati na pristupačnost i opseg. Osim tradicionalnih uređaja početne razine, kategorija pokazuje i prve znakove premiumizacije. Inspirirani uspjehom nosivih zdravstvenih uređaja bez zaslona poput Whoopa, pojedini su proizvođači predstavili narukvice usmjerene na oporavak i zdravlje, namijenjene zahtjevnijim korisnicima. Kao rezultat toga, narukvice se postupno šire izvan svoje dosadašnje uloge povoljnih početnih uređaja.

Gledajući unaprijed, predviđa se da će ukupne isporuke nosivih uređaja porasti za 2,2 % u 2026. godini, pri čemu će rast biti ograničen trajnim poremećajima u opskrbi memorijom, što će vršiti pritisak na prosječne prodajne cijene. U 2027. godini očekuje se blago ubrzanje rasta na 2,8 % kako se uvjeti opskrbe postupno budu poboljšavali. Istodobno, IDC očekuje da će novi faktori oblika — uključujući pametne prstenove i pametne naočale bez zaslona — dobivati na zamahu, podupirući dugoročno širenje tržišta nosivih uređaja.

