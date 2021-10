Broj korisnika 5G mreže diljem svijeta brzo se povećava te se očekuje kako će se ove godine u odnosu na 2020. godinu utrostručiti na 637 milijuna, a iduće 2022. godine više nego udvostručiti na 1,34 milijarde korisnika, navodi CCS Insight u svojem najnovijem izvješću.

Kašnjenje zapadne Europe

“U još jednoj turbulentnoj godini za tržište mobilnih telefona, ograničenja ponude u segmentima niske i srednje klase, u kombinaciji sa slabom potražnjom na tržištima u razvoju, umanjili su prodaju. Ali uređaji koji podržavaju 5G do sada su i dalje nalazili svoj put do korisnika na najnaprednijim tržištima u svijetu, u ovoj se godini očekuje prodaje 560 milijuna 5G pametnih telefona“, navodi CCS Insight. No, zabrinutost oko opskrbe tržišta premium uređajima, uključujući iPhone, tijekom zadnjeg kvartala ove godine kada je inače najveća prodaja uređaja izaziva zabrinutost na tržištu.

Unatoč pandemiji, trgovinskom ratu SAD i Kine ne poremećenim lancima opskrbe i zastojima u proizvodnji elektroničke opreme telekomunikacijski operateri u zapadnoj Europi, Sjevernoj Americi, Kini i na drugim tržištima u Aziji nastavljaju s brzim uvođenjem 5G mreža. U Južnoj Koreji, 5G bi trebao do kraja ove godine dostići 30% svih mobilnih veza. Do kraja godine u SAD bi taj udjel trebao dostići 25% zahvaljujući ponajviše prodajama uređaja u zadnjem kvartalu ove godine čime bi prestigao Kinu u kojoj je zbog trgovinskog rata sa SAD nestabilna ponuda 5G pametnih telefona. U Kini bi udio 5G mobilnih veza trebao do kraja godine iznositi 24%.

Zapadna Europa kasni u razvoju 5G mreža kako zbog kašnjenja u licenciranja spektra, neodlučnostima oko odluka o Huaweijevoj opremi… U zapadnoj Europi unatoč ubrzanju uvođenja 5G tehnologije ne očekuje se više od polovice 5G mobilnih veza prije 2024. godine.

CCS Insight predviđa se da će se globalno tržište mobilnih telefona oporaviti 2022. godine s nastavkom pada cijena 5G uređaja. Procjena je kako će u svijetu 2025. godine biti 3,6 milijardi 5G konekcija.

IoT i FWA

Osim pametnih telefona i uređaja kao što su tableti, CCS Insight je identificirao još dva pokretača za usvajanje 5G-a: industrijske mobilne uređaje za internet stvari (Internet of Things IoT) i fiksni bežični pristup (fixed wireless access FWA). Obje tehnologije imaju dobru perspektivu te se predviđa da će pridonijeti tržištu 5G veza u svijetu s 9% do 2025. godine. Usvajanje 5G u industrijskim aplikacijama bilježi pozitivan zamah u Kini, a očekuje se da će dobiti poticaj u SAD-u kada operateri počnu isključivati ​​svoje naslijeđe 3G mreže.

Fiksni bežični pristup za sada ostaje tehnologija za uglavnom nadopunjavanje širokopojasnih optičkih mrežu s vlaknima, ali neki mrežni operateri sve više skreću pozornost na ovu priliku s poslovnim korisnicima, shvaćajući da bi potencijalni prihod po priključku mogao biti znatno veći od onog od povezivanja kućanstava.

