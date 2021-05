Vrijeme isporuke poluvodiča sve se više povećava, upozoravaju svjetski mediji prenoseći podatke analitičke tvrtke Susquehanna Financial Group te ukazujući na poteškoće koje nedostatak čipova ima na automobilsku industriju, potrošačku elektroniku… ali i na ukupni globalni postpandemijski gospodarski oporavak.

Inače, kako su rasli upotreba pametnih telefona i računalne snage poluvodiči, u rasponu od osnovnih mikrokontrolera i memorijskih čipova do najsofisticiranijih procesora visokih performansi, zabilježili su rast ukupne potražnje tijekom posljednjeg desetljeća. Stalni rast prodaje poluvodiča oslabio je 2019. godine, ali je pandemijske 2020. godine, prema podacima IDC-a, donijela skok prodaje od čak 5,4%.

U ekosustavu poluvodiča logički čipovi Qualcomma, Nvidije ili Applea najsloženiji su i najskuplji proizvodi na bazi silicija, oni čine ključnu komponentu računala i pametnih telefona, U dosadašnjoj ekonomiji rezanja troškova i izgradnje učinkovitijih lanaca opskrbe prema lokacijama proizvodnje prije svega potrošačke elektronike u Aziji tvrtke sposobne na dizajniranje najsofistiranijjih čipova svoju su proizvodnju preselili u Aziju. Procjenjuje se da je 91% ugovora o proizvodnji čipova smješteno u Aziji; ogroman dio podijeljen je između samo dvije regije: Tajvana i Južne Koreje, gdje su glavni proizvođači Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. i Samsung Electronics Co.

Najveća kriza poluvodiča

Naime, vrijeme isporuke čipova, prema podacima, u travnju se od njihovog naručivanja povećao na čak 17 tjedana u prosjeku za različite vrste čipova, čekanje je u travnju produženo za još jedan tjedan. To je najduže čekanje narudžbi u industriji poluvodiča od kada se Susquehanna Financial Group prati, od 2017. godine. Naime, neke vrste čipova se čekaju i preko 20 tjedana od narudžbe.

Kriza je počela eksplozijom potražnje za poluvodičima koju je proizvela pandemija korona virusa, odnosno kada su proizvođači konzumne elektronike shvatili da će lockdowni učiniti rast potražnje za pametnim telefonima, računalima… Uslijedile su naručivanje zaliha čipova od proizvođača potrošačke elektronike što je izazvalo kratkotrajni šok na globalnom tržištu, a on je nastavljen globalnom nestašicom.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) i Samsung Electronics Co., dva najveća azijska i svjetska proizvođača čipova, unatoč naporima vlada na Tajvanu i u Južnoj Koreji, još uvijek ne mogu nadoknaditi nedostatak poluvodiča na svjetskom tržištu. Procjene su različite o nastavku krize, od nekoliko mjeseci pa do kraja godine ili čak i duže.

Autoindustrija prva na udaru

Nestašica čipova uzrokuje velika smanjenja proizvodnje u automobilskoj industriji. Očekuje se da će proizvođači automobila ove godine izgubiti na prodaji od 110 milijardi američkih dolara, jer su Ford Motor Co., General Motors Co. i drugi proizvođači morali zaustaviti proizvodnju u velikom broju svojih tvornica zbog nedostatka bitnih komponenti.

NXP Semiconductors NV, glavni dobavljač automobilskih čipova, sada ima više od 22 tjedna zaostataka u narudžbama, u odnosu na otprilike 12 tjedana kolikmo je imao krajem prošle godine. STMicroelectronics NV, još jedan ključni dobavljač auto čipova, u travnju je povećao vrijeme isporuke narudžbi za više od četiri tjedna, na više od 28 tjedana.

