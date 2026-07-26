Aktivirana dva nova satelita Galileo

Dva nova satelita službeno su se pridružila europskoj satelitskoj navigacijskoj konstelaciji Galileo, jačajući njezine mogućnosti, otpornost i autonomiju

Još uvijek treba lansirati četiri satelita Galileo prve generacije, a sljedeći par satelita planiran je za aktiviranje krajem godine.

Dodavanje satelita SAT 33 i SAT 34 konstelaciji Galileo jača najnapredniji globalni navigacijski satelitski sustav na svijetu, osiguravajući poboljšanu redundanciju sustava i kontinuiranu opskrbu podacima milijardama korisnika diljem svijeta.

Galileo sateliti postavljeni su u srednje orbite, na nadmorskoj visini od 23.222 km duž tri orbitalne ravnine tako da su korisnicima vidljiva najmanje četiri satelita u bilo kojoj točki na Zemlji. Sateliti kontinuirano emitiraju navigacijske poruke, omogućujući prijemnicima da točno odrede svoj položaj. Također prenose poruke o potrazi i spašavanju primljene diljem svijeta.

Lansirana 17. prosinca prošle godine, misija je imala koristi od najpreciznije orbitalne injekcije ikad postignute za Galileo, gotovo savršeno umetanje koje je potvrdilo visoke performanse Ariane 6. Galileo je jedini program koji je lansirao satelite iste mase u istu orbitu s četiri lansera, koristeći Sojuz, Ariane 5, Falcon 9 i sada Ariane 6.

slijed lansiranja satelita Galileo i očekivano vrijeme za 14. lansiranje navigacijskih satelita ESA

Odvajanje satelita dogodilo se otprilike četiri sata nakon lansiranja, nakon čega je uslijedilo prikupljanje signala i postavljanje solarnih panela, što je označilo početak kritične faze lansiranja i ranih operacija (LEOP). Tijekom ove faze, GCC-D timovi, pod odgovornošću Agencije EU za svemirski program (EUSPA), pustili su u rad ključne podsustave satelita, usmjerili ih prema Zemlji i započeli orbitalno kretanje prema njihovim ciljnim konstelacijskim mjestima.

Otprilike sedam dana nakon lansiranja, LEOP je bio dovršen i sateliti su proglašeni prikladnima za život u svemiru. Faza puštanja u rad bila je spremna za početak.

Početkom ove godine, sateliti su poslali svoj prvi 'signal u svemiru', prvo emitiranje navigacijskog korisnog tereta, na Galileovu testnu stanicu u orbiti, smještenu u ESA-ESEC-u u Reduu u Belgiji.

Tim korakom otvorena je faza testiranja korisnog tereta u orbiti, što osigurava da će novi sateliti pozitivno doprinijeti globalnim performansama usluge Galileo. Dok je GCC-D vodio satelitske operacije, ESA je dizajnirala testne slučajeve i konfiguracije korisnog tereta koje su se izvršavale tijekom testne kampanje.

U međuvremenu, timovi su konfigurirali i validirali navigacijski teret, atomske satove, transpondere i sigurnosne funkcije. Paralelno s tim, operateri su manevrirali satelitima do njihovih preciznih orbitalnih slotova na 23.222 km.

konstelacija Galileo ima preko 30 satelita u orbiti, u potpunosti zauzimajući sve slotove u svoje tri orbitalne ravnine, s dva rezervna satelita po ravnini za dodatnu otpornost

U svibnju ove godine Odbor za sigurnosnu akreditaciju svemirskog programa EU-a odobrio je puštanje u rad satelita SAT 33. Nakon toga uslijedio je i SAT 34 23. srpnja ive godine, čime je obilježeno potpuno raspoređivanje satelita L14 unutar konstelacije Galileo.

Galileo je najprecizniji satelitski navigacijski sustav na svijetu koji opslužuje više od pet milijardi korisnika pametnih telefona diljem svijeta od ulaska u otvoreni servis 2016. godine. Svi pametni telefoni koji se prodaju na jedinstvenom europskom tržištu sada su zajamčeno kompatibilni s Galileom. Osim toga, Galileo čini razliku u područjima željeznice, pomorstva, poljoprivrede, usluga financijskog mjerenja vremena i spasilačkih operacija.