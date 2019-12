NATO će 19. prosinaca dobiti svoj drugu bespilotnu letjelicu Global Hawk, koji je dio od pet planiranih bespilotnih letjelica za nadzor zračnog, kopnenog, morskog pa i povodnog prostora Alliance Ground Surveillance (AGS) koji treba biti realiziran 2022. godine. Vrijednost projekta je 1,5 milijardi američkih dolara. Sustav nadzora bespilotnim letjelicama, navode iz NATO-a, bit će najsuvremeniji u svijetu jer će omogućavati 24-satni nadzor nad zemljom i morem u stvarnom vremenu izvan granica Saveza te će omogućavati bolju vidljivost nego što to omogućuje satelitski nadzor.

Ideje za projekt postroji već 30 godina i trebala je biti dovršena prije dvije godine (2017.) no zbog tehnoloških poteškoća tek se sada ostvaruje. Glavni proizvođač letjelica Northrup Grumman prvu je bespilotnu letjelicu isporučio prošli mjesec i nalazi se u zrakoplovnoj bazi NATO-a Sigonelle u Italiji. Nakon isporuke druge letjelice NATO će do idućeg ljeta od proizvođača dobiti još tri bespilotne letjelice koje imaju autonomiju leta od 30 sati, osposobljene su za let i na velikim nadmorskim visinama i u svim vremenskim uvjetima. Naime, podatke u obliku fotografija i karata mogu snimati slati u svim uvjetima kroz oblake i u olujnom nevremenu do zapovjedništava NATO-a.

Nabavku bespilotnih letjelica financira 15 zemalja članica Saveza, među njima su Njemačka, Poljska, SAD i Italija. Svih 29 članica NATO-a imat će pristup podacima koju generiraju letjelice, a koja bi mogu biti ​​raketna postrojenja u Rusiji, vojne aktivnosti na Bliskom Istoku ili pomorski gusari uz obalu Afrike.

Dronovi će biti pilotirani a njima će se upravljati daljinski iz Sigonelle i kako tvrde u Savezu letjet će unutar NATO-ovog zračnog prostora, a izvan njega samo u slučaju ratnih sukoba.

Uspostava bespilotnih letjelica vrijednih 1,5 milijardu dolara dolazi i uz novu modernizaciju 14 NATO zrakoplova AWACS vrijednu milijardu dolara koji također služe za promatranje u vojne svrhe.

Podijeli: