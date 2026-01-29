Anduril postavio izazov: Tko ima najbržeg drona koji leti bez pilota?

Nagradni fond iznosi 500 tisuća američkih dolara, što će biti podijeljeno među timovima s najviše bodova. Također, u fondu je i prilika za zapošljavanje u Andurilu.

Mreža četvrtak, 29. siječnja 2026. u 15:10
📷 XT7 Core (Pexels)
AI Grand Prix je natjecanje u letenju tvrtke Anduril tijekom kojeg bespilotnim letjelicama ne upravljaju ljudi, već moraju raditi automno. Ljudi će biti testirani u vještinama pisanja softvera za njih.

Anduril već sponzorira utrku NASCAR Cup Series, poznatu kao Anduril 250. Na sponzoriranje utrke autonomnih bespilotnih letjelica odlučili su se nakon što su ustanovili kako takvo natjecanje ne postoji. 

Timovi tijekom AI Grand Prixa neće koristiti Andurilove dronove, već one koje je izgradio startup obrambene tehnologije Neros Technologies. Zašto? Pa, Andurilovi dronovi su fizički preveliki za zatvorenu stazu u američkoj saveznoj državi Ohiju, gdje će biti održano finale.

U organizaciji događanja također sudjeluju Drone Champions League i JobsOhio. Sudjelovati mogu svi osim Rusa, a Kinezima nije zajamčeno zapošljavanje u Andurilu ako se pokažu najboljima.

Natjecanje će biti održano u tri kvalifikacijska kruga, počevši od travnja. Posljednja utrka Grand Prixa zakazana je za studeni. U Andurilu se nadaju kako će privući barem 50 timova. Pokaže li se ovaj projekt uspješnim, pokrenut će utrke s drugim vrstama autonomnih vozila - pod vodom, na tlu, možda čak i u svemiru.



