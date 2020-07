Europska agencija za globalne navigacijske satelitske sustave GNSS (GSA) (The European Global Navigation Satellite Systems Agency / European GNSS Supervisory Authority), operativna agencija Europske komisije za Galileo i EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), pokrenula je 17. srpnja natjecanje MyGalileoDrone. Natjecanje je usmjereno je na dizajn i razvoj bespilotnih aplikacija ili usluga korištenjem Galileo / EGNOS-a. Početne ideje trebale bi biti dostavljene do 31. kolovoza.

Prijavljeni projekti trebaju isticati Galileovu i EGNOS-ovu dodanu vrijednost, poput povećane točnosti, dostupnosti i ostalih mogućnosti lociranja, kao i cjelovitost rješenja temeljenog na operacijama bespilotnih letjelica.

Propulzivna djelatnost

Tržište vezano za aplikacije i usluge bespilotnih letjelica snažno se razvija. Očekuje se da će europski prihodi od bespilotnih letjelica do 2025. godine doseći 250 milijuna eura. Procjenjuje se da će europska potražnja u toj djelatnosti do 2035. godine doseći 10 milijardi eura, a do do 2050. godine više od 15 milijardi eura godišnje te otvoriti više od 100.000 novih radnih mjesta.

GNSS prijemnici ugrađeni su u skoro sve nove komercijalne bespilotne letjelice, a tehnološke prednosti Galilea i EGNOS-a ključna je za razvoj i unaprjeđenje usluga bespilotnih letjelica.

Prijavljeni projekti, osim isticanja tehnoloških prednosti europskih satelitskih sustava u navigaciji i promatranju Zemlje, trebaju biti komercijalno usmjereni.

U vrijeme traženja načina gospodarskog oporavka od pandemije covid-19 prijavljeni projekti na MyGalileoDrone trebaju biti usmjereni na ključne prioritete Europske unije ali to nije uvjet. GSA je u potrazi za naprednim idejama u aplikacijama kao što su pametna mobilnost, održiva poljoprivreda, zaštita okoliša, rješenja koja stvaraju sinergiju između 5G mreža i svemirskih podataka, podržavaju Internet stvari…

Natjecatelji i prijave

Natjecati se mogu tvrtke, studenti, poduzetnici kao i istraživačke institucije. Prva nagrada na MyGalileoDrone natjecanju iznosi 100.000 eura, druga 60.000 eura, treća 40.000 eura i četvrta nagrada 30.000 eura.

Nakon službenog početka 17. srpnja, podnositelji zahtjeva imat će rok za podnošenje prijava do 31. kolovoza. Projekti odabrani za prelazak na razvojnu fazu natječaja bit će objavljeni 15. rujna i imat će do 30. studenog vremena za razvoj demo verziju svoje predložene prijave ili usluge.

U finalu će odabrani timovi predstaviti svoje razvijene projekte za komercijalnu upotrebu pripremljenu za investitore. Tijekom razvojnog postupka, podnositelji prijave dobit će mentoriranje i obuku od priznatih stručnjaka za bespilotne letjelice koji će projekt pratiti od izrade aplikacije, razvijanja testova i pripremanja za komercijalnu upotrebu.

Informacije o natjecanju i prijave nalaze se na stranici za natjecanje

