Prošla 2022. godina bila je prijelomna za povezane automobile. Prema analizi Counterpoint Researcha, prošle su godine povezani automobili po prvi put premašili 50% ukupne globalne prodaje automobila sa SAD-om, Europom i Kinom kao ključnim tržištima. No, ono što su bili povezani automobili prije nekoliko godina nije isto što su povezani automobili sada, tehnologija je u samo nekoliko godina postala značajno složenija i zahtjevnija. Naime, u prošlosti je povezivost vozila uglavnom bila ograničena na osnovne telematičke usluge unutar samog vozila, u odnosu na druga vozila, cestovnu infrastrukturu ili pak kompanijske flote. Podijeljena naplata u takvim povezivostima nije bila u prvom planu i o njoj se nije vodilo posebno računa. Međutim, brzi napredak tehnologije transformirao je automobilski krajolik. Sada su povezani automobili opremljeni sofisticiranim infotainment sustavima, navigacijskim alatima, dijagnostikom u stvarnom vremenu i mnoštvom senzora koji povećavaju sigurnost, praktičnost i cjelokupno iskustvo vožnje. U budućnosti će povezivanje u automobilima biti znatno šira od potrebe za autonomnom vožnjom i V2X komunikacijom.

Unovčavanje povezivosti

Tijekom posljednjih nekoliko godina, potražnja za što boljim tehnologijama umreženja jako je porasla u automobilskom sektoru. S porastom broja povezanih automobila i integracijom raznih IoT uređaja, automobilski sektor suočava se s izazovom učinkovitog upravljanja i unovčavanja povezanosti. Iz takvih izazova proizišle su platforme za upravljanje povezivanjem vozila (Connectivity Management Platform, CMP), u njihovoj se funkcionalnosti dok se čeka dostignuće autonomne vožnje za sada kao ključna funkcija ističe podijeljena naplata različitih usluga koje omogućuje umreženost vozila.

CMP su centralizirani sustavi koji olakšavaju upravljanje, kontrolu i unovčavanje usluga povezivanja podataka u povezanim vozilima. Te platforme omogućuju proizvođačima automobila i pružateljima usluga da ponude inovativne povezane usluge vozačima i putnicima uz učinkovito upravljanje potrošnjom podataka. CMP je u stvari komponenta širih IoT platformi koje uključuju platformu za upravljanje uređajima (DMP), platformu za analitiku i platformu za omogućavanje aplikacija (AEP). Zajedno, te platforme pokreću velike IoT aplikacije.

Mnoge platforme za upravljanje povezivanjem integriraju funkciju podijeljene naplate kako bi zadovoljile različite zahtjeve naplate različitih sudionika u IoT ekosustavu, a posebno u automobilskoj industriji. Na tržištu su različiti CMP-ovi, kao što su Cisco, Aeris, Cubic Telecom i Wireless Logic, koji imaju mogućnost pružanja podijeljene naplate za različite usluge.

Izazovi

Kako se tehnologija umrežavanja vozila razvija a vozila postaju sve povezanija, povećava se i složenost upravljanja povezanošću. To dovodi do raznih izazova za automobilsku industriju. Povezana vozila generiraju sve veću količinu podataka, a to može brzo dovesti do pretjeranih troškova ako se njima ne upravlja smisleno i učinkovito. S više uključenih sudionika, kao što su proizvođači vozila, mrežni operateri i pružatelji sadržaja, postaje izazovno točno naplatiti i unovčiti korištenje podataka. Pri tome potrošači očekuju personalizirane usluge prilagođene njihovim preferencijama, ali isporuka takvih usluga bez naplate pretjeranih podatkovnih troškova postaje izazov. Dodatno, kako vozila postaju podatkovna središta, osiguranje robusne sigurnosti i mjera privatnosti postaje uvjet pružanja bilo kakvih funkcionalnosti i usluga preko umreženih automobila

Što je podijeljena naplata?

U kontekstu povezivosti Interneta stvari (IoT) za automobile, podijeljena naplata odnosi se na mehanizam naplate koji omogućuje odvajanje i raspodjelu troškova korištenja podataka između različitih subjekata uključenih u ekosustav IoT. Taj koncept je posebno važan kada više strana dijeli potrošnju podataka i troškove povezivanja vozila s omogućenim IoT-om. Proizvođač automobila treba povezivanje za ažuriranje softvera, dijagnostiku i prikupljanje podataka kako bi poboljšao svoje proizvode i usluge. Vlasnik automobila, odnosno vozač će trebati povezivost za infotainment, navigaciju i druge personalizirane usluge. Vanjski pružatelji usluga, poput osiguravajućih društava ili tvrtki za upravljanje voznim parkom, mogu ponuditi posebne usluge koje se oslanjaju na povezanost vozila.

Podijeljena naplata omogućuje podjelu upotrebe podataka i povezanih troškova među tim sudionicima na temelju njihovih obrazaca korištenja i zahtjeva. Tako, proizvođač automobila može pokriti troškove podataka za dijagnostiku vozila i ažuriranje softvera, budući da to koristi razvoju i održavanju njegovog proizvoda, vlasnik automobila bio bi odgovoran za troškove podataka povezane s osobnom upotrebom, kao što su infotainment i navigacija, a pružatelji vanjskih usluga mogu snositi troškove povezane s određenim uslugama koje nude putem povezivosti vozila. Takav pristup dovodi do transparentne naplate podatkovnog prometa umreženih vozila, gdje svaki sudionik plaća samo za usluge koje konzumira, umjesto da vlasnik vozila pokriva sve troškove podataka.

