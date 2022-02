Nedostatak poluvodiča, za koji se očekivalo da će se ublažiti do sredine ove 2022. godine, s početkom rata u Ukrajini će se pogoršati. Budući da su Rusija i Ukrajina obje dobavljači komponenti koje se koriste u proizvodnji poluvodiča, napad Rusije na Ukrajinu dodatno će pogoršati industriju na globalnoj razini. Strahuje se da bi to moglo dovesti do proizvodnih ograničenja koja će dovesti do nestašice ponude i povećanja cijena poluvodiča, navodi Business Today.

Ukrajinski neon i ruski paladij

„Baš kao Tajvan, i Ukrajina i Rusija također igraju ključnu ulogu u globalnim lancima opskrbe poluvodiča. Ukrajina je značajno važan izvor i dobavljač sirovina, uključujući, na primjer, poluvodički neon koji se koristi u proizvodnji poluvodiča. Slično tome, Rusija je ključni izvor paladija koji se koristi u mnogim memorijskim i senzorskim čipovima. Zapravo, čini 45 posto globalne ponude. Kao takav, učinak rata mogao bi potencijalno utjecati na kapacitet čipova i posljedično na povećanje njihovih cijena,” rekao je Prabhu Ram, voditelj Industry Intelligence Group, CyberMedia Research za Business Today.

Poluvodiči, koji napajaju sve elektroničko na zemlji, a također i u svemiru, imaju složen ekosustav proizvodnje čipova. A proizvodnja čipova je težak i složen proces. Globalna industrija poluvodiča međuovisna je i niti jedna nacija na svijetu još nije uspjela ovladati ekosustavom.

Stručnjaci iz industrije objašnjavaju da su tvrtke poput tajvanskog TSMC-a, kineskog SMIC-a ili južnokorejskog Samsung Semiconductor Inc. ugovorni proizvođači čipova koji dijele specifikacije poluvodiča tvrtkama i IDM-ovima, nakon kojih te tvrtke šalju svoje IP-ove dizajna kako bi se ispisali na poluvodiče pomoću visoko preciznih procesa i strojeva koje potječu od tvrtki kao što su nizozemski ASML, japanski Tokyo Electron i Applied Materials iz SAD-a. Kada je riječ o komponentama, Rusija je vodeći proizvođač paladija. Paladij je neophodan za memoriju i senzorske čipove. Također proizvodi nekoliko drugih ključnih sirovina za računalne čipove, uključujući rijetki zemni metal, skandij.

S druge strane, Ukrajina je vodeći izvoznik neonskog plina. To je visoko pročišćeni plin koji se koristi za najvažniji proces – jetkanje dizajna krugova u silikonske pločice za stvaranje čipova.

Navkendar Singh, direktor istraživanja u IDC India rekao je za Business Today: „Rusija i Ukrajina važne su u lancu opskrbe komponentama za proizvodnju poluvodiča. Oni proizvode važne plinove i rijetke zemne metale, koji se koriste u litografiji.”

Litografija i testiranje

Koristeći litografiju slojevi za slojevima tranzistora se postavljaju na silicij, nakon čega slijedi međusobno povezana mreža bakrenih žica, koja može uključivati ​​bilo gdje preko 300 do 700 koraka.

Nakon što se te poluvodiči isprintaju, čipovi se šalju u pogone za testiranje kao što su Amkor Technology Philippines, Inc. na Filipinima i Unisem Group u Maleziji na testiranje i pakiranje.

Nakon pakiranja, slijedi još jedan krug testiranja, a konačni čipovi se šalju natrag u tvrtke kao što su Intel, Micron, MediaTek, Saankhya Labs diljem svijeta, koji ih zatim šalju svojim klijentima (OEM-ima) koji ih stavljaju u finale proizvod.

