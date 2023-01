Agencije poput Ureda za kontrolu strane imovine (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Ministarstva financija SAD-a i slične institucije u drugim zemljama provode sankcije ciljanjem na zemlje, režime, pojedince i entitete koji se smatraju prijetnjama nacionalnoj sigurnosti i vanjskoj politici. Tradicionalno, provedba sankcija oslanja se na suradnju glavnih financijskih institucija. S pojavom kriptovaluta omogućeno je zaobilaženje financijskih institucija što provoditeljima sankcija stvara nove izazove. Stručnjaci Chainalysisa analizirali su strategiju sankcija američke vlade u vezi kriptovaluta, njeno evoluiranje tijekom zadnjih godina, analizirani su i sankcionirani subjekti te sam učinak sankcija.

Rast OFAC-ovih sankcija

2018. godine OFAC je uveo prve sankcije vezane uz kripto, kada je označio dva iranska državljaninapovezana s vrstom ransomwarea SamSam i uključio Bitcoin adrese povezane s pojedincima kao identifikatore na svojim unosima na popisu posebno označenih državljana i blokiranih osoba (SDN). Sljedeće dvije godine, gotovo sve adrese kriptovaluta uključene kao identifikatori sankcija bile su adrese osobnih novčanika koje su kontrolirali pojedinci, s prosjekom od dvije adrese po oznaci povezanoj s kripto u 2018., četiri u 2019. i devet u 2020. godini.

Međutim, to se promijenilo počevši od 2021. godine, kada je OFAC počeo označavati cijele kripto usluge za razliku od samo pojedinačnih loših aktera – sveukupno, prosječan broj adresa po sankcioniranom subjektu dosegao je 35 do 2022. godine, a neke oznake sadržavale su više od 100 adresa kriptovaluta kao identifikatore. Kao što je prikazano u nastavku, uz širenje toka aktivnosti sankcioniranja, OFAC-ovi napori su se povećali u tri dimenzije, ciljajući na veće subjekte/usluge, raznovrsnije vrste usluga, i to iz šireg niza razloga.

Burna 2022. godina

Prošle 2022. godine OFAC je bio najaktivniji. Tri postupka su najznačajnija: sankcioniranje darkneta Hydra, decentraizoiranog miksera Tornado Cash i ruske mjenjačnice kriptovaluta Garantex.

Hydra je bila najveće tržište darkneta na svijetu sve dok njezine servere nije zaplijenila njemačka policija, istovremeno s proglašenjem OFAC-a u travnju 2022. godine, čime je tržište zapravo zatvoreno. Sa sjedištem u Rusiji, Hydra ne samo da je omogućila prodaju droge, već je nudila i usluge pranja novca kibernetičkim kriminalcima, uključujući napadače ransomwareom.

Garantex je visokorizična kripto burza sa sjedištem u Rusiji i sankcionirana je u isto vrijeme kad i Hydra zbog sličnih aktivnosti pranja novca. Za razliku od Hydre, Garantex nastavlja s radom nakon sankcija.

Tornado Cash decentralizirana je usluga miješanja na Ethereum blockchainu koja je sankcionirana u kolovozu 2022. godine (i ponovno u studenom iste godine) zbog omogućavanja pranja novca, prvenstveno u vezi sa sredstvima ukradenim u hakiranju kriptovaluta od strane kibernetičkih kriminalaca povezanih sa Sjevernom Korejom. Tornado Cash trenutno je jedini DeFi protokol koji je odobrio OFAC – sve druge oznake bile su centralizirane usluge ili osobni novčanici. Kao DeFi protokol, nijedna osoba ili organizacija ne može tako lako “isključiti” Tornado Cash kao što bi to mogla s centraliziranom uslugom, što je dovelo do pitanja o izvedivosti sankcioniranja usluge i tko se, ako itko, može smatrati odgovornim za kriminalnu aktivnost koju olakšava.

