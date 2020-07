Stručnjaci A1 Hrvatska uspjeli su realizirati mikrovalnu radio relejnu vezu koristeći opremu Ericsson Nikola Tesla i implementirati 2×2 MIMO funkcionalnost na udaljenosti od 26,8 km između lokacija Klis i Kamensko u zaleđu Splita.

Time su udvostručene prijenosne brzine za A1 korisnike na područjima općina Dugopolje, Trilj, Dicmo i Muć. To je ujedno i prva implementacija MIMO tehnologije u mikrovalnoj prijenosnoj mreži u Hrvatskoj, a kako su potvrdili iz Ericssona, ostvarena je najduža MIMO mikrovalna veza u svijetu na Ericssonovoj opremi. Usporedbe radi, u Indiji je na Huaweijevoj opremi postignuta MIMO veza između dviju antena na znatno manjoj udaljenosti, najviša udaljenost je oko 13 km.

Bolje iskorištavanje frekvencijskog spektra

MIMO je već dobro poznata tehnologija koja se koristi u radijskim tehnologijama poput 4G i 5G-a, dok se odnedavno počinje koristiti i u prijenosnim transportnim mrežama u cilju učinkovitog iskorištavanja frekvencijskog spektra i poboljšanja kvalitete usluge.

Tehnologija se zasniva na višestrukim odašiljačima i prijemnicima (Multiple Input – Multiple Output) na način da se isti podatkovni signal odašilje i prima preko dvije ili više antena i tako povećavajući ukupni kapacitet veze uz korištenje iste količine frekvencijskog spektra. Upravo je dostupnost frekvencijskog spektra ključna za buduće implementacije 5G-a i osiguravanje potrebnih prijenosnih brzina, pa se korištenjem MIMO tehnologije učinkovito upravlja frekvencijskom spektrom i osigurava dugoročni razvoj prijenosne transportne mreže.

„U konačnici to će za naše korisnike značiti da smo u mogućnosti pružiti veće pristupne brzine zahvaljujući razvoju naše transportne mreže i u područjima gdje je ograničena dostupnost kvalitetnog fiksnog broadbanda poput otoka i ruralnih područja“, objasnio je glavni direktor za tehniku A1 Hrvatska Tomislav Makar dodajući kako će učinkovitim iskorištavanjem raspoloživog spektra znatno uvećati kapacitete.

Implementacija zahtjeva i veći razmak između antena što nije svugdje primjenjivo. U primjeni MIMO tehnologije na lokaciji Klis i Kamensko razmak između dvije odašiljačke antene je bio 26 m, što je bilo moguće osigurati jer su na obje strane veze A1 samostojeći stupovi.

„Preduvjet za implementaciju ove tehnologije bila je hardverska i softverska podrška od strane proizvođača opreme. Riječ je o najnovijoj tehnologiji u MW (microwave) svijetu, a kako je Ericsson je razvio hardver i softver koji podržava MIMO, odlučili smo čim prije ići u implementaciju jer već duže vrijeme razmišljamo o uvođenju MIMO-a kao idućeg koraka u proširenju transportnih kapaciteta. Dosadašnji razvoj je uključivao prijelaz s korištenja jedne polarizacije na dvije u dva različita frekvencijska kanala, a zatim na XPIC tehnologiju koja omogućuje korištenje dviju polarizacija na istom frekvencijskom kanalu. Bitan preduvjet koji se mora zadovoljiti kod MIMO veza je optimalni razmak između odašiljačkih antena, a s obzirom na to da smo željeli testirati limite MIMO veza, odmah smo išli s projektiranjem worst case scenarija, a to je veza na niskoj frekvenciji (7 GHz) koja zahtijeva velik razmak između antena (26 m)“, rekao nam je direktor planiranja i razvoja radijske pristupne mreže A1 Zoran Arambašić. Nadalje, objašnjava kako je kod prve implementacije MIMO tehnologije u transportnoj mreži u Hrvatskoj ključno bilo više faktora: tehnička podrška od strane vendora, tehničko znanje i iskustvo eksperata A1 te želja da se inovativnim pristupom iskoriste teoretska saznanja o MIMO vezama. Sve to je rezultiralo jedinstvenom implementacijom u svijetu koja daje rekordnu udaljenost i maksimalan kapacitet.

Rješenje za zagušenost niskofrekvencijskog spektra

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze u Hrvatskoj pokazuje da je spektar na nižim frekvencijama dosta ograničen u usporedbi s višim frekvencijama. To predstavlja značajan izazov, jer se niže frekvencije koriste za duže linkove, prvenstveno u ruralnim područjima, gdje nema adekvatne optičke infrastrukture.

„A1 Hrvatska je još prije par godina, među prvima u svijetu, počeo koristiti XPIC tehnologiju koja omogućuje da se na istom frekvencijskom kanalu iskoriste horizontalna i vertikalna polarizacija i na taj način udvostruči kapacitet koji se može dobiti na jednom bloku frekvencijskog pojasa. Idući korak je korištenje MIMO tehnologije koji još jednom omogućuje udvostručenje kapaciteta koristeći isti blok frekvencija. Tako kontinuirano povećavamo transportne kapacitete i pri tome efikasno koristimo ograničene frekvencijske resurse. Cilj je na pametan način kombinirati investicije u optičku i mikrovalnu mrežu kako bi se što prije omogućili potrebni veliki kapaciteti i ostvarila spremnost za 5G servise na što širem području, a pogotovo u ruralnim područjima“, rekao je Zoran Arambašić te dodao kako im je testiranje MIMO veze potvrdilo da imaju spremna rješenja koja će podržati brzi rollout 5G tehnologije u svim dijelovima Hrvatske.

Očekivanja od MIMO tehnologije

Primjena MIMO tehnologije posebno je zanimljiva u područjima bez optičke infrastrukture gdje se inače većina operatera oslanja na mikrovalne tehnologije za brzo i učinkovito povezivanje baznih stanica te u hrvatskom primjeru na povezivanju otoka. Treba uzeti u obzir i zastoj razvoja međugradske optike i NP-BBI programa, za koje dodijeljeni EU fondovi stoje neiskorišteni duži niz godina. Dugoročno, primjena je praktična i u urbanim sredinama za ostvarivanje 100 Gbps brzina do baznih stanica, gdje će potrebni razmak između odašiljačkih i prijemnih antena biti mnogo manji zbog korištenja značajno viših frekvencija (80 GHz i više).

„Ericsson Nikola Tesla od samog početka rada A1 mreže u Hrvatskoj podržava svog strateškog partnera i u području mikrovalnih radio relejnih veza. Brza implementacija i veliki kapaciteti glavne su prednosti povezivanja baznih stanica u područjima gdje je ili neisplativo ili nemoguće graditi fiksnu transportnu mrežu. S velikim smo zadovoljstvom podržali A1 Hrvatska u ovom tehnički zahtjevnom izazovu koristeći MIMO tehnologiju pred kojom je budućnost, kako u transportnoj domeni tako i u budućim 5G implementacijama. Ovom prilikom želio bih pohvaliti inovativnost A1 stručnjaka koji su, koristeći Ericsson-ova rješenja, bili ponovno spremni biti prvi u pomicanju tehnoloških granica. Podsjećam, prije nekoliko godina A1 Hrvatska i Ericsson Nikola Tesla prvi su, također, tada prvi u Europi implementirali Ericssonov PSI sustav visokih performansi i male potrošnje energije koji je nagrađen nagradom Global Telecom Business Award, za najinovativnije zelene projekte“ pojasnio je direktor prodaje i marketinga za A1 Hrvatska iz Ericsson Nikola Tesle Miroslav Kantolić.

Ericsson i ostali vodeći proizvođači telekomunikacijske opreme u svijetu podržavaju 2×2 i 4×4 MIMO. To znači da se korištenjem dvije dual polariziranih antena na svakoj strani veze u 4×4 varijanti ostvariti četverostruko povećanje kapaciteta na jednom frekvencijskom kanalu. Daljnji razvoj te tehnologije će ići u smjeru podrške za šire kanale (112 MHz), a u konačnici će se pokušati dosegnuti 100 Gbps na kraćim udaljenostima koristeći 8×8 MIMO na e-band frekvencijskom području.

