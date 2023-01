Očekuje se da će tržište malih satelita do 2028. dosegnuti 11.778,83 milijuna američkih dolara; procjenjuje se da će prosječni godišnji rasti (CAGR) od 2022. do 2028. godine biti 24,7%, navodi se u izvješću analitičke tvrtke ResearchAndMarkets. Pristup internetu, komunikacija stroj-stroj (machine to machine, M2M) i Internet stvari (Internet of Things, IoT) među najvažnijim su primjenama malih satelita. Svemir postaje sve pogodnije rješenje za poboljšanje učinkovitosti zemaljskih komunikacijskih mreža. Prema procjeni Alen Spacea, do 2025. godine u svijetu će postojati više od 25,2 milijarde IoT veza, a IoT tržište će dosegnuti 950 milijardi eura. No, veliki je potencijal primjene malih satelita i u svemirskim misijama kao i u testiranju novih tehnologija.

Nekomunikativna područja

Pri tome, male satelitske konstelacije mogu imati važnu ulogu u različitim uvjetima telekomunikacijske primjene na Zemlji, posebno na udaljenim ili teško dostupnim mjestima, gdje se podaci u stvarnom vremenu primaju od svih vrsta senzora i povezanih uređaja za poslovne modele temeljene na IoT-u.

Mali satelit također može biti učinkovit za daljinsko upravljanje. Senzori mogu pomoći u kontroli svih uređaja, primanju informacija u stvarnom vremenu i slanju naredbi za konfiguracije na daljinu diljem svijeta. Satelitske komunikacije podržavaju kopnene komunikacije u području Amazone, na Antarktiku, platformama na moru, kritičnoj infrastrukturi kao što su nuklearne elektrane i drugim teško dostupnim područjima. Također, mali sateliti jamče komunikaciju u svim okolnostima u gotovo nekomunikativnim područjima kao što su velika ruralna područja, pustinjski teritoriji, zaleđena područja, područja džungle i otvoreno more.

Navigacija

Tijekom godina, programi satelitskog istraživanja i razvoja te proizvodni pogoni su se povećali u Europi. Svijet je sve ovisniji o svemirskim uslugama za aplikacije kao što su promatranje Zemlje, komunikacija i navigacija. Prema Europskoj parlamentarnoj istraživačkoj službi (European Parliamentary Research Service, EPRS), 10% europskog BDP-a podržavaju satelitski navigacijski signali. Na primjer, prema EPRS-u, 2021. godine globalni navigacijski satelitski sustavi (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) zabilježili su ukupan prihod od 174,27 milijardi američkih dolara, pri čemu je Europa činila 25% ukupnog prihoda. Tako, SES, Eutelsat, Arqiva, Hispasat, Globecast i druge tvrtke Svjetskog teleportnog udruženja (World Teleport Association WTA) koriste male satelitske konstelacije za pružanje komunikacijskih usluga. Te tvrtke nude usluge u cloudu i druga rješenja povezivanja za upravljanje videom i podacima davateljima video usluga, televizijskim kućama, telekom operaterima, davateljima internetskih usluga (ISP-ovi) i vladinim agencijama. Stoga sve veće prihvaćanje satelitske komunikacije izravno potiče potražnju za malim satelitima diljem Europe, pridonoseći rastu tržišta malih satelita u regiji.

Nanosateliti

CubeSats kao najčešća verzija nanosatelita su jeftini sateliti izgrađeni od standardiziranih kutija od 10 cm, koji se sve više koriste za demonstraciju obećavajućih novih tehnologija i pristupa u svemiru, kao i za obrazovne, znanstvene i komercijalne primjene.

Europska svemirska agencija (ESA) aktivno je uključena u nekoliko projekata razvoja nanosatelita. Na primjer, u travnju 2019. godine ESA je uspostavila namjensku jedinicu za projektiranje nanosatelita. Agencija se udružila s brojnim lokalnim organizacijama kako bi dizajnirala nanosatelite za mjerenja povratka u atmosferu i praćenje ozona. Također, ESA je 2019. godine započela razvoj minijaturiziranog – Asteroid Remote Geophysical Observer (M-ARGO) nanosatelita za procjenu asteroida. Ta nano letjelica veličine kofera temeljena na CubeSat dizajnu koji koristi standardizirane kubične jedinice od 10 cm unutar kojih se mogu složiti elektroničke ploče i pričvrstiti podsustavi. M-Argo je CubeSat s 12 jedinica – s tijelom dimenzija 22 x 22 x 34 cm – koji bi stopirao na lansiranju veće svemirske misije čija putanja vodi izvan Zemljine orbite, kao što su astronomske misije na Sunce-Zemlja Lagrangeova točka. CubeSat bi zatim koristio vlastiti minijaturizirani električni potisnik da ga odnese u duboki svemir i susreće se s asteroidom, koji bi istražio pomoću multispektralne kamere i laserskog visinomjera kako bi potražio resurse poput hidratiziranih minerala koji bi se mogli ekstrahirati u budućnosti.

Još jedan nanosatelit koji ESA razvija je Rendezvous Autonomous CubeSats Experiment (RACE) za testiranje mogućnosti autonomnog spajanja i pristajanja. To su dvostruki nanosateliti veličine aktovke će manevrirati jedan oko drugog, prije nego što izvedu automatizirano pristajanje u orbiti. Koncept misije RACE uključuje dva CubeSata od ‘6 jedinica’ koji će letjeti zajedno u bliskoj formaciji, dokazujući sposobnost nanosatelita da izvode operacije iz neposredne blizine. To će uključivati ​​spajanje i pristajanje na kooperativnoj osnovi, te sposobnost izvođenja bliskog preleta oko nekooperativnih ciljeva, kao što su napušteni sateliti.

Očekuje se da će takvi projekti doprinijeti brzom rastu tržišta malih satelita u Europi u nadolazećim godinama. U regiji se nalazi i nekoliko malih satelitskih tržišnih proizvođača, što dodatno potiče rast regije. Najpoznatiji su Infineon Technologies AG, Tyvak International, AAC Clyde Space, Leonardo SpA, Sputnix LLC i Alen Space.

