Željezničke mreže - Brzi vlakovi, spor Wi-Fi?

Kvaliteta Interneta u vlakovima i brzine Wi-Fija diljem Europe najviše se razlikuju tamo gdje se željeznički koridori tretiraju (ili ne) kao namjenska područja pokrivenosti

Gorden Knezović ponedjeljak, 17. studenog 2025. u 06:00
Švedska s velikom prednošću nudi najbrži Wi-Fi u europskim vlakovima
Švedska s velikom prednošću nudi najbrži Wi-Fi u europskim vlakovima

Zemlje koje otvaraju željezničku imovinu za kolokaciju, implementiraju sustave uz prugu ili tunele, i ugrađuju obveze u licence za spektar, imaju osjetno manje tzv. mrtvih zona i neuspješnih primopredaja podatkovnog prometa na željezničkim rutama. Veći udio europskih željezničkih veza još uvijek koristi zastarjeli Wi-Fi 4 i preopterećeni pojas od 2,4 GHz. Prijelaz na Wi-Fi 5 i frekvencijski opseg od 5 GHz donosi velika poboljšanja.

Mreza 12 / 2025 prosinac 2025.
