Željezničke mreže - Brzi vlakovi, spor Wi-Fi?

Zemlje koje otvaraju željezničku imovinu za kolokaciju, implementiraju sustave uz prugu ili tunele, i ugrađuju obveze u licence za spektar, imaju osjetno manje tzv. mrtvih zona i neuspješnih primopredaja podatkovnog prometa na željezničkim rutama. Veći udio europskih željezničkih veza još uvijek koristi zastarjeli Wi-Fi 4 i preopterećeni pojas od 2,4 GHz. Prijelaz na Wi-Fi 5 i frekvencijski opseg od 5 GHz donosi velika poboljšanja.