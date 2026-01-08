Novi svjetski rekord od 430 Tb/s preko standardnih telekomunikacijskih vlakana

Međunarodni tim od 12 organizacija postavio je svjetski rekord od 430 Tb/s za prijenos podataka preko 'standardnih' telekomunikacijskih vlakana

Tim predvodi japanski Nacionalni institut za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (National Institute of Information and Communications Technology, NICT).

Također je ukupno korišteno 20% manje propusnosti, što, kako kaže tim, dokazuje da se postojeća infrastruktura može dodatno poboljšati bez skupih nadogradnji.

Dvanaest međunarodnih suradnika su NICT (Japan), Sveučilište Aston (UK), Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut (Njemačka), Tehnološko sveučilište Eindhoven (Nizozemska), Politecnico di Milano i Sveučilište L'Aquila (Italija), Sveučilište Campinas (Brazil), Sveučilište u Stuttgartu (Njemačka), Sumitomo Electric Industries Ltd. (Japan), Sveučilište Macquarie i Modular Photonics (Australija) te Nokia Bell Labs (SAD).

Nova tehnika može ponuditi veći kapacitet bez postavljanja novih optičkih vlakana ili puno šire spektralne širine pojasa. Od više od 5 milijardi kilometara optičkih vlakana raspoređenih diljem svijeta, većina se temelji na jednomodnim optičkim vlaknima i nova tehnika mogla bi se primijeniti, uključujući urbane mreže i međusobne veze podatkovnih centara (tehnologija koja se koristi za povezivanje dvaju ili više podatkovnih centara radi dijeljenja podataka i resursa) gdje su veze velikog kapaciteta sve traženije.

dr. Aleksandr Donodin

Veći kapacitet, ista vlakna

„Nova tehnologija može ponuditi veći kapacitet bez potrebe za novim vlaknima. Ona proširuje kapacitet optičkih vlakana s pomaknutim graničnim vrijednostima, usklađenih sa standardima, daleko izvan originalnog dizajna. Valne duljine ispod granične vrijednosti omogućuju nam odvojen prijenos podataka u različitim načinima rada, što dovodi do značajnog povećanja spektralne učinkovitosti. U ovom radu izveli smo 3-modni prijenos u O-pojasu dok smo prenosili podatke u osnovnom načinu rada u ESCL-pojasima“, rekao je dr. Aleksandr Donodin iz Aston Instituta za fotonske tehnologije (AIPT – dio Sveučilišta Aston) koji se nalazi u Birminghamu u Engleskoj.

Istraživači s AIPT-a također su bili dio tima predvođenog NICT-om koji je postavio prethodni svjetski rekord u prijenosu podataka preko standardnog optičkog vlakna od 402 Tb/s.

Nije potreban dodatni spektar

„U usporedbi s našim ranijim radom na 402 Tb/s, ovaj novi pristup pokazuje da nam nije uvijek potrebno sve više i više spektra za povećanje kapaciteta – možemo poboljšati učinkovitost njegovog korištenja“, objasnio je Donodin.

Kako internetske usluge temeljene na podacima, uključujući umjetnu inteligenciju, potiču porast potražnje za propusnošću optičkih vlakana, NICT će nastaviti svoja istraživanja i cilj mu je proširiti domet prijenosa širokopojasnih sustava ultra visokog kapaciteta i njihovu kompatibilnost s vlaknima koja su već u upotrebi.

Njihovi su nalazi objavljeni kao rad nakon isteka roka na 51. Europskoj konferenciji o optičkoj komunikaciji (ECOC) 2025. u Danskoj 2. listopada, a djelomično ih je podržala inicijativa za suradnju Japana i Njemačke pod nazivom Beyond 5G/6G.