Već gotovo 25 godina radim posao urednika, i u njemu i dalje uživam. Pritom ne mislim samo na uređivanje old school papirnatog magazina, već svega i svačega – od konferencija kojima se u Bugu sve više bavimo, pa i do vlastitog zida na Facebooku. I to je uređivanje. Danas smo svi urednici. Kako bih naglasio difuznost, ali i zanimljivost, ovog posla u modernim uvjetima, na LinkedInu svako baratanje sadržajem čiji su autori druge osobe, nazvao sam “content curation”. Content je sadržaj, curator je ono što se na našem zove kustos, i obično je vezano za muzeje i galerije, ali na engleskom ima šire značenje nekoga tko bira, sređuje i prezentira sadržaje.

Čemu takav uvod? Zapravo sam htio reći kako i nakon toliko brojeva Mreže postoje neki koji su draži od ostalih, a ovaj je baš to. Obilje zanimljivih tema. Zahuktavanje nove sezone proizvodnje sadržaja i za papir i za web i za evente uživo.

Tema broja je Gordenova diskusija o budućnosti digitalnog tržišta EU, nečega što će oblikovati (šejpati, reklo bi se moderno) poslovanje svih većih i uspješnih hrvatskih tvrtki. Željko ima tekst koji se bavi (ne)sigurnošću i kriminalom u svijetu fintecha. IOT je tema bez koje se u posljednje vrijeme ne može – u ovom broju Marina govori o primjeni te tehnologije u kriznim situacijama. Od ostalih zanimljivih tema, tu je i digitalna privatnost kao poslovni model. Gotovo je nevjerojatno što se sve može monetizirati u svijetu tehnologije i uz pomoć tehnologije.

Intervju mjeseca je sa Zoranom Pejovićem, svjetskom mangom kad je u pitanju tzv. hospitality industrija. Recimo to ovako – imate milijardu nekih novaca, i na ekskluzivnoj lokaciji, Maldivima, Islandu, visoravni na Andama, ili u Hrvatskoj želite uložiti u prvoklasni luxury resort? Koga ćete uzeti da sve to managira i vodi? Našeg ovomjesečnog gosta. Zoran je i keynote predavač na našoj konferenciji 3T – Tourism, Travel and Tech koja se održava, već četvrti put, u Kaptol Centru u Zagrebu, 19. ožujka.

Nikada svjetovi tehnologije i turizma nisu bili jače povezani. Nikada nije bilo važnije naći se na eventu koji spaja dvije najuspješnije hrvatske industrije. Turističari moraju uvoditi više techa, a tehničari, naravno, nekom trebaju prodati svoje znanje i vještine. Dakle, 19. ožujka, Kaptol, vidimo se.

