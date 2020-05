Kako stoji e-commerce u vrijeme pandemije? Sve smo već čuli, da se kupnja prebacila online i tako dalje. No je li baš tako? Situacija je kompleksnija nego što očekujete i nije baš ružičasta, čak i za online trgovce – odgovore potražite u našoj temi broja.

Intervju mjeseca je s Normanom Muellerom iz Huaweija. Huawei je tvrtka koja barem u posljednjih godinu dana ne traži posebno predstavljanje, u fokusu javnosti nalazili su se gotovo koliko se koronavirus nalazi danas. Mnoštvo je tu tema bilo za pretresanje, što je s Normanom obavio iskusni Zvonko Pavić. Fun Fact – fotke za intervju napravljene su Huaweijevim P30 Pro. Zanima nas bi li itko uočio da nisu nastale profesionalnom fotografskom opremom. Kod portreta traži se zamućenje pozadine – japanski termin je bokeh – što malo mobitela može zbog veličine senzora. Kako možete vidjeti na fotkama uz intervju, P30 rješava bokeh kao od šale.

Željko je napisao zanimljivu temu s cijelim setom novih pitanja i pogleda na digitalne financije, prije svega na mjeru bogatstva naroda, BDP. Slažem se, donekle, s njim, da niti život u nešto smanjenom bogatstvu ne mora biti loš i težak, no pitanje je koliko se mi tu možemo nositi s Francuskom, ili čak Češkom. OK, gunđanje ostavljam za svoju kolumnu, neću u uvodniku.

5G sve je aktualnije pitanje i prožima sve veći broj tekstova po broju. To je, valjda, OK. Nezgrapna globalna reakcija na virus dovela je do širenja niza teorija zavjere, od kojih se mnoge vrte oko 5G mreže. Ne treba ni govoriti kako mi te teorije ne smatramo vrijednima osvrta, ali nezgrapnost reakcije kritiziramo (barem ja osobno), i jedan od rezultata pada povjerenja u znanost mogao bi biti povećan hejt na tehnologiju.

Tu je još nekoliko intervjua, opisa hardvera, aktualnosti, tekstova o borbi tech svijeta s virusnim problemima, sateliti, dronovi, svašta nešto… Ova Mreža ide u distribuciju u trenutku kada su mjere u Hrvatskoj skoro sasvim ublažene. Uvijek sugeriramo nabavu Mreže pretplatom, čak i ako je možete dobiti na kiosku, i konzumirati čitanjem u kafiću. U vrijeme pandemije solo drinking, solo ručavanje i solo čitanje su in…

