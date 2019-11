Priprema ovog broja bila je neobično dinamična za jedno print izdanje, kakvo ljudi u vrijeme brzih podražaja i kratkog attention spana smatraju sporovoznim. Izvorno je tema broja trebala biti Umjetna inteligencija u lancu opskrbe, naše najdraže skribomanke Marine Pavlić. Njezin rad je i ostao temom broja, ali je ono što se u američkom izdavaštvu zove cover story, odnosno tema s najjačim tretmanom na naslovnici, postala je Željkova Privatnost i digitalne financije.

Među prvim čitateljima ovog broja su bili posjetitelji naše konferencije F2I – Fintech & Insurtech. Konferencija je zapravo treće izdanje eventa Future of Fintech, no kako je ove godine proširena na dva dana, i kako je spajanje tehnologije i svijeta osiguranja sve bitnija tema, promijenili smo ime na Fintech & Insurtech, a kraticu na F2I. Dani nisu bili strogo podijeljeni prema sadržaju, no ipak prvog dana prevladavale su fintech teme, a drugoga su najjači sadržaji bili iz sfere insurtecha.

Prvog, fintech dana, najvažnija je tema bila privatnosti u svijetu digitalnih financija, o čemu imamo dva teksta u ovom broju – ogromni Željkov, i nešto manji Marije Bošković Batarelo, a uz predavanja istog dvojca na konferenciji, održan je i panel na tu temu. Tu je i Fintech analiza HUB-a i Arhivanalitike.

Što se naših velikih konfi tiče, donosimo i pregled s nedavno održanog IOT Foruma – Internet stvari ide prema masovnijoj primjeni.

Intervju mjeseca izuzetno je zanimljiv, i na samom rubu IT-a, ali na samoj oštrici znanosti danas – s Marijem Stipčevićem s Instituta Ruđer Bošković, jedna od većih tema intervjua su kvantna računala. Proxmox Virtual Environment donosi Open source virtualizaciju, a Dell OptiPlex 7070 Ultra all in one PC koji to – kaže guru Bug Laba Denis Arunović – zapravo nije.

Tradicionalno uz naš broj 12 ide i podlistak vezan za HROUG konferenciju, koju Davor Ranković organizira prema old school principima duže od ijednog skupa u Hrvatskoj. Neke se stvari ne mijenjaju…

