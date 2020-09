Pandemija korona virusa ubrzala je razvoj novih medicinskih tehnologija temeljenih na superračunalima. Superračunala su usmjerena na takozvani deep technology, među ostalim na razvoj napredne znanosti o materijalima, ubrzanje biotehnoloških istraživanja što dovodi do novih znanstvenih otkrića pa i inženjerskih otkrića, navodi se u članku znanstvenog časopisa Horizon Magazine New wave of medical ‘deep tech’ can help coronavirus response – but there’s resistance.

No, takva istraživanja nailaze i na skepticizam prije svega kod investitora. Deep technology se primjenjuju prije svega u farmaceutskim tvrtkama koje koriste ultra brzu procesorsku snagu te umjetnu inteligenciju i strojno učenje za simuliranje složenih kemijskih reakcija. Takva istraživanja posljednjih su mjeseci prije svega usmjerena na pronalaženje lijekova i cjepiva za korona virus.

Deep technology uglavnom se temelji na klasičnim znanstvenim istraživanjima, odnosno nastojanjem na njihovom ubrzanju i proširivanju kao i poboljšanjima postojećih tehnologija i do sada se nije koristio na neprovjerenim, novim teorijama. Profesor informacijskih sustava na Esade Business Scholl u Barceloni Jonathan Wareham navodi kako je do sada bilo mnogo primjera kako deep tech, koja postoji već decenijama, proširuje mogućnosti kliničkih proizvoda ili lijekova.

SARS CoV-2 potakao novi val deep techa

Kako se korona virus širio Europom početkom 2020. godine, mnoge su deep tech tvrtke prilagodile svoju tehnologiju kako bi pomogle u traženju saznanja o bolesti koju izaziva, liječenju…

Na Esade Business Scholl gdje se provodi projekt ATTRACT u kojem se nadgleda skoro 170 projekata deep technology. Profesor Wareham smatra kako deep technology može odgovoriti na izazove pandemije korona virusa.

Jedan od globalno uspješnijih primjera primjene deep techa je irska tvrtka Galactica Biotech koja koristi strojno učenje kako bi pomogla malim farmaceutskim tvrtkama da pronađu novu upotrebu svojih medicinskih molekula. Budući da su molekule već odobrene za medicinsku uporabu, novi lijekovi temeljeni na molekulama često se brže odobravaju. Sada surađuju s tvrtkama u potrazi za molekulama koje bi mogle stvoriti liječenje korona virusa. Galactica ima iskustva u tom području, jer je koristila algoritam umjetne inteligencije tijekom izbijanja ebole 2014. godine, tražeći moguće tretmane liječenja. Suosnivač Galactica Biotecha Jorge Valencia kaže kako su algoritam prilagodili korona virusu te da je njihov članak o nalazima načina djelovanja tog virusa obavljen u znanstvenom časopisu Galactici pomogao farmaceutskim tvrtkama da razviju nove kombinacije lijekova koje mogu liječiti simptome korona virusa. Kaže da je, poput epidemije ebole prije nje, i pandemija koronavirusa donijela drastičan pomak u njihovom poslovanju jer sve više tvrtki radi na odgovoru na koronavirus.

Europski Istraživački instituti također svoj rad preusmjeravaju u pomoć u borbi protiv korona virusa. Europsko postrojenje za sinkrotronsko zračenje (ESRF) u Grenoblu u Francuskoj može generirati snažne X-zrake prisiljavajući brzi elektron da promijeni smjer. Rendgenske zrake tada mogu biti fokusirane pomoću 32 snopa ESRF-a. ESRF je sada te zrake omogućio za istraživanje temeljeno na covid-19 . Korištenje tih zraka zračenja može biti korisno za analizu brzih i složenih bioloških procesa, poput proteinskih reakcija.

Pandemija korona virusa dala je priliku financiranju dubokih tehnologija, kaže predsjedavajući odbora konzorcija ATTRACT i znanstvenik s ESRF-a Michael Krisch.

(Ne)povjerenje investitora

Budući da deep technology koristi nove koncepte kao što je kvantna tehnologija, investitorima mogu proći godine da u potpunosti uvide svoj potencijal. Deep tech poduzeća koja traže rana ulaganja u nepovoljnom su položaju kada razgovaraju sa sumnjičavim ulagačima.

Primjer takvog nepovjerenja investitora u nove tehnologije je i nizozemska startup tvrtka BeSure Online koja je poznata po nosivim medicinskim uređajima za praćenje ljudi kojima prijeti moždani udar ili kardiovaskularne bolesti. Prilagodili su svoju nosivu tehnologiju kako bi pomogli liječnicima u praćenju rizičnih bolesnika s covid-19 tijekom oporavka.

Prema suosnivačici BeSure Olgi Chumakovoj poteškoće u traženju europskih investitora već su se pokazale i tijekom lockdowna. Za sada se njihovi nosivi uređaji testiraju u svega nekoliko zemalja, među kojima su Francuska i Španjolska. (foto attrackt, ill, thisisanuprising.org/)

Podijeli: