Europska komisija priopćila je kako je potrebno “najveće moguće sudjelovanje” građana EU-a kako bi aplikacije za praćenje kontakata zaraženih virusom SARS-CoV-2 mogle biti korisne u daljnjim popuštanjima mjera socijalne izoliranostii.

Europska komisija je kao dio paketa mjera, najavljenih u srijedu (13. svibnja), u ukupnom izlaznom programu iz zatvaranja zbog pandemije, odnosno pokretanja gospodarstva postavila i cilj koordinacija putnih i transportnih formalnosti EU-a za putovanja unutar granica Europske unije. U ukupnoj izlaznoj strategiji jedna od bitnih stvari je, kako su naveli, je i nužna interoperabilnost između aplikacija za praćenje kontakata kako bi se na taj način smanjilo širenje zaraze.

Otvaranje unutrašnjih granica EU

„Najveće moguće sudjelovanje građana EU-a potrebno je kako bi se iskoristio puni potencijal praćenja aplikacija“, navedeno je u dokumentu Europske komisije koji se bavi nizom pitanja o mjerama najavljenim u srijedu. U drugom dokumentu koji se posebno usredotočio na važnost interoperabilnosti aplikacija za praćenje kontakata, izvršna vlast primijetila je kako bi to moglo biti “bitno” u otvaranju europskih granica za putovanje građana.

Daljnje smjernice objavljene u srijedu primjećuju da bi države članice trebale uspostaviti mjere za međusobno komuniciranje i primanje relevantnih podatkovnih ključeva, a države članice EU trebale bi biti “informirane o mogućim zaraženim ili izloženim korisnicima”, u pogledu potencijalnih posjetitelja zemlje.

EU se nada da bi interoperabilna aplikacija za praćenje kontakata mogla biti i od globalne koristi, napominjući da „mehanizmi interoperabilnosti trebaju biti javno dostupni kako bi treće zemlje mogle raditi na pristupu njima u cijelosti ili djelomično, u skladu sa sigurnosnim zahtjevima.“

Lokacije i kontakti

Dva su glavna tehnološka rješenja na koji se može pratiti širenje zaraze pomoću aplikacije za mobilne telefone. Jedan je praćenje lokacije mobilnih telefona, odnosno GPS navigacije.

U tom slučaju kada se kod pojedinca testiranjem utvrdi zaraženost korona virusom javna zdravstvena služba može pratiti njegovu lokaciju te upozoravati ostale građane koji su u isto vrijeme i na istom mjestu gdje je i zaraženi.

Druga metoda je korištenje bluetooth tehnologiju za kontinuirano emitiranje anonimnih identifikatora s korisničkih pametnih telefona i zapisivanje identifikatora drugih uređaja u blizini. Kada korisnik mobilnog telefona dobije pozitivan nalaz na SARS-CoV-2 javne zdravstvene institucije upozorile bi ljude u njegovoj blizini na opasnost od zaraze. Pri tome se ne bilježi lokacija zaražene osobe nego se kroz bluetooth povezivost upozorava ljude u blizini na zaraženu osobu.

Tu metoda Apple i Google koriste za stvaranje zajedničke platforme koju će javne zdravstvene vlasti diljem svijeta moći koristiti za izgradnju aplikacija za praćenje kontakata.

Problem nepreciznosti lokacije

Kod primjene aplikacije bilo za praćenje lokacije ili kontakata niz je tehničkih i objektivnih prepreka da bi one bile učinkovite, navodi se u analizi The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF). Kako ima nepouzdanih rezultata testiranja na SARS-CoV-2 tako da svako praćenje lokacije ili kontakata takvih osoba ima smisla tek ako su rezultati testiranja pouzdani.

Usto, tehnički je upitna preciznost tehnologija kod na primjer WiFi signala jer korisnička lokacija može odstupati 1 do 3,5 metara, telefoni s omogućenim GPS-om mogu odstupati od stvarne lokacije oko 10 metara na otvorenom prostoru, navodi se u analizi ITIF-a te dodaje kako se preciznost lociranja pogoršava se u zatvorenim prostorima. Slično tome, navodi dalje ITIF, bluetooth praćenje je nesavršeno – na primjer, nije lako razlikovati dvoje ljudi koji sjede zajedno nasuprot dvoje ljudi razdvojenim zidom ili nekom drugom fizičkom preprekom, no tehnološke tvrtke rade na rješavanju tih problema.

Ima li dovoljno korisnika

No, još veći problem sama učestalost korištenje aplikacija. Naime, da bi aplikacije bila učinkovite u praćenju kontakata ili lokacija moralo bi ih, prema Studiji Sveučilišta u Oxfordu, koristiti skoro 60 posto populacije. No, na primjer, u SAD samo 81 posto odraslih posjeduje pametni telefon. Drugo, samo oko polovica korisnika ima uključen bluetooth na svojim pametnim mobitelima, često je isključen zbog brze potrošnje baterije. Usto, nedavne ankete pokazuju da su Amerikanci ravnomjerno podijeljeni po pitanju hoće li koristiti mobilnu aplikaciju za praćenje kontakata, najčešći razlog izbjegavanje je zabrinutost za privatnost. Slično je i u europskim zemljama.

Zaštita privatnosti

Svaka aplikacija koja se koristi ili će se koristiti za smanjenje zaraze u pandemiji mora zadovoljavati neke uvjete privatnosti podataka. Jedan od razloga što je bluetooth tehnologija stekla privlačnost je taj što se ne oslanja na centralno praćenje ili pohranjivanje podataka o tome gdje ljudi idu. No, iako bi svaka aplikacija za praćenje kontakata trebala biti osmišljena na najmanju moguću mjeru korištenja privatnih podataka i upotrebljavati ih isključivo u javnozdravstvene svrhe, neki zagovornici privatnosti smatraju kako se takve aplikacije trebaju koristiti uz izričit pristanak vlasnika pametnih mobitela.

naslovna fotografija: pixbay

Podijeli: