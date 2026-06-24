Prosječna prodajna cijena telefona dosegnut će 565 dolara

Prema Omdijinoj prognozi, ukupne isporuke pametnih telefona u svijetu u 2026. godini smanjit će se za 12,2 % u odnosu na prethodnu godinu, na 1,093 milijarde uređaja

Najnovije istraživanje tvrtke Omdia pokazuje da globalno tržište pametnih telefona prolazi kroz strukturnu promjenu jer rastući troškovi komponenti i geopolitička neizvjesnost potiču vodeće proizvođače da se odmaknu od strategija masovne prodaje i usmjere na premium portfelje veće vrijednosti.

To predstavlja pad od 152 milijuna jedinica u usporedbi s 2025. godinom. Unatoč smanjenju isporuka, predviđa se da će ukupna tržišna vrijednost porasti za 6,1 % u istom razdoblju.

Razlika između pada isporuka i rasta tržišne vrijednosti rezultat je snažnog povećanja maloprodajnih cijena. Predviđa se da će prosječna globalna prodajna cijena (ASP) pametnih telefona porasti s 467 USD u 2025. na 565 USD u 2026. godini. Taj skok od 21 %, odnosno 98 USD, predstavlja najveći zabilježeni rast prosječne prodajne cijene, kako u postotnom tako i u apsolutnom iznosu.

Porast cijena odražava snažne pritiske na marže u cijelom opskrbnom lancu. Prosječne cijene DRAM-a i NAND flash memorije porasle su za više od 80 % u odnosu na prethodno tromjesečje tijekom prvog tromjesečja 2026. godine (Q1 2026), a daljnja poskupljenja već su zabilježena u drugom tromjesečju. Iako se očekuje da će se rast cijena memorije usporiti na jednoznamenkaste stope u drugoj polovici godine (H2 2026), troškovi komponenti ostat će trajno povišeni, prisiljavajući proizvođače da dio tih troškova prebace na potrošače.

Odgođeni oporavak

Omdia predviđa da će se globalno smanjenje tržišta pametnih telefona nastaviti i u 2027. godini, iako bi pad isporuka trebao usporiti na 0,9 %. Čak i ako se cijene memorije počnu korigirati tijekom 2027. godine, očekuje se da će osnovni troškovi proizvodnje pametnih telefona čija je cijena niža od 100 dolara ostati previsoki za značajnije pojeftinjenje krajnjih uređaja.

Stoga se značajniji rast prodajnih količina u industriji očekuje tek od 2028. godine. Gledajući unaprijed, vodeći svjetski proizvođači pametnih telefona vjerojatno će ostati vrlo konzervativni kada je riječ o širenju ponude ulaznih modela. Očekuje se da će segment ultra-niskobudžetnih pametnih telefona postupno prijeći iz ruku velikih globalnih brendova prema manjim lokalnim i regionalnim proizvođačima.